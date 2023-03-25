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Andretti, teknik direktör olarak Nick Chester ile anlaştı

The Race'in haberine göre Andretti'nin yeni teknik direktörü bir süre F1'e uzak kalan Nick Chester olacak.

Altay Gök
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Andretti, teknik direktör olarak Nick Chester ile anlaştı
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Lotus ve Renault dönemlerinde Enstone merkezli takımın teknik direktörlüğünü yapan Chester, bir süredir F1 dışındaydı. 

Son iki sezonu Formula E'de geçiren ve Mercedes EQ'nun iki kez çifte şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Chester, takımın McLaren'a satılmasından sonra bir süre daha takımda kalmış ancak Şubat ayında görevinden ayrılmıştı.

Geçen ay takımdaki durum hakkında konuşan McLaren FE takım patronu Ian James, Chester'ın ayrılığını doğrulamış ancak kendisinin nerede çalıştığını bilmediğini söylemişti.

Konunun peşine düşen The Race'in son haberi, Chester'ın yine teknik direktör rolünde Andretti ile anlaştığını ve 2026'da spora giriş planlarının temel direklerinden biri olacağını doğrulamış vaziyette.

Andretti'nin İngiltere'de kurduğu merkezin başında olması planlanan Chester, şimdiden bir teknik ekip ve mühendis ekibi kurmak için çalışmalara başlamış vaziyette.

Ocak ayında FIA'nın başlattığı "niyet beyanı" sürecine hızlıca katılım gösteren Andretti, uzun süredir F1'e giriş için epey çabalıyor.

Bu amaçla arkasına Cadillac'ı dahi alan takım her şeye rağmen halen diğer takımların sıkı muhalefetiyle karşı karşıya, dolayısıyla sürecin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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