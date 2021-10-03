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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Andretti: "Şampiyonluk savaşının son yarışa kadar devam etmesi harika"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Mario Andretti, şampiyonluk savaşının son yarışa kadar devam edeceğini ve bunun harika olduğunu söylüyor.

Andretti: "Şampiyonluk savaşının son yarışa kadar devam etmesi harika"

Bu yıl kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi var ve geride kalan 15 yarışın ardından Lewis Hamilton, şampiyonada Max Verstappen'in sadece iki puan önünde yer alıyor.

Yılın kalan bölümünde her iki takıma da uyabilecek bazı pistler var. Aynı şekilde belirsiz olan bazı pistler de var. Tüm bunlar göz önüne alındığında, şampiyonun yıllar sonra Abu Dhabi'de belirlenmesi oldukça muhtemel görünüyor.

RacingNews365'e konuşan eski F1 dünya şampiyonu Mario Andretti, şampiyonluk savaşının getirdiği heyecanı övdü.

1978 Dünya Şampiyonu Andretti, RacingNews365.com'a verdiği özel röportajda, "Savaşın son yarışa kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bunun başka türlü olacağını sanmıyorum, ki bence bu iyi bir şey."

"İkisi de neredeyse aynı seviyede. Her biri, gördüğümüz üzere herhangi bir yarışta kazanabilir." 

"Örneğin Zandvoort'ta, kim yapmış olursa olsun, küçük bir hata bile Grand Prix'nin sonuçlarını ciddi şekilde etkileyebilirdi."

"Red Bull'un yaptığı stratejiye baktığımızda, Mercedes'in neler yaptığını takip ettiler, onların ilk hamleyi yapmasına izin verdiler ve bu, harikaydı. Tüm kararlar iyiydi."

"Max'in bunun için gerçekten çok çalışması gerekiyordu ama olması gereken de buydu."

"Mercedes'in geçtiğimiz sezonlardaki baskınlığına alışmıştık fakat bu yıl işler oldukça tahmin edilemez. Bu da her zaman için iyi bir şeydir."

"Max mücadelenin içerisinde, [çünkü] Adrian Newey ona şampiyonluk savaşı için ona gerekli ekipmanları sağladı ve Honda da işini iyi yaptı. Red Bull bu sayede, Mercedes takımı için ciddi bir rakip oldu."

"Sonrasında McLaren'ın yeniden doğduğunu, Williams'ın bile aniden büyük adımlar attığını ve [Esteban] Ocon'un Alpine ile kazandığını gördük. Şimdiye kadar gerçekten çok iyi şeyler oldu."

"Şimdi bu şampiyonluk savaşının ne yönde gideceğini görmek için sabırsızlanıyorum! Şu anda bir Formula 1 yarışı için her zamankinden daha fazla sabırsızlanıyorum." dedi.

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