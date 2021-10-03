Andretti: "Şampiyonluk savaşının son yarışa kadar devam etmesi harika"

1978 Dünya Şampiyonu Andretti, RacingNews365.com'a verdiği özel röportajda, "Savaşın son yarışa kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bunun başka türlü olacağını sanmıyorum, ki bence bu iyi bir şey."

"İkisi de neredeyse aynı seviyede. Her biri, gördüğümüz üzere herhangi bir yarışta kazanabilir."

"Örneğin Zandvoort'ta, kim yapmış olursa olsun, küçük bir hata bile Grand Prix'nin sonuçlarını ciddi şekilde etkileyebilirdi."

"Red Bull'un yaptığı stratejiye baktığımızda, Mercedes'in neler yaptığını takip ettiler, onların ilk hamleyi yapmasına izin verdiler ve bu, harikaydı. Tüm kararlar iyiydi."

"Max'in bunun için gerçekten çok çalışması gerekiyordu ama olması gereken de buydu."

"Mercedes'in geçtiğimiz sezonlardaki baskınlığına alışmıştık fakat bu yıl işler oldukça tahmin edilemez. Bu da her zaman için iyi bir şeydir."

"Max mücadelenin içerisinde, [çünkü] Adrian Newey ona şampiyonluk savaşı için ona gerekli ekipmanları sağladı ve Honda da işini iyi yaptı. Red Bull bu sayede, Mercedes takımı için ciddi bir rakip oldu."

"Sonrasında McLaren'ın yeniden doğduğunu, Williams'ın bile aniden büyük adımlar attığını ve [Esteban] Ocon'un Alpine ile kazandığını gördük. Şimdiye kadar gerçekten çok iyi şeyler oldu."

"Şimdi bu şampiyonluk savaşının ne yönde gideceğini görmek için sabırsızlanıyorum! Şu anda bir Formula 1 yarışı için her zamankinden daha fazla sabırsızlanıyorum." dedi.