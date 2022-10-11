Andretti: "Şampiyonluğu tekrarlamak, Max için önemli"

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Mario Andretti, F1 kariyerinin ilk ve şampiyonluğunu 1978 yılında kazanmıştı.

Motor sporlarının deneyimli ismi dün Sky Sports'a konuk oldu ve Max Verstappen'in Suzuka'daki ikinci şampiyonluğunu değerlendirdi.

Hollandalı pilot, yarışı rahat şekilde kazanmış ve arka arkaya ikinci şampiyonluğunu kazanmıştı.

Andretti, bu konuda şöyle dedi: "Bir sürücü için ikinci kez mutlu sona ulaşmaktan ve tartışmalı 2021 sezon finalinden sonra şampiyonluğu yeniden kazanmaktan daha iyi bir şey olamaz."

"Max Verstappen ikinci şampiyonluğunu hak ediyor, bu konuda hiçbir soru işareti yok. Sezon boyunca üstünlük ondaydı ve şampiyonanın geri kalanında da bunu yapmaya devam edecek."

"Max bu yıl olgun ve çok yönlü bir sürücü olduğunu kanıtladı."

"Sıralama turlarında harika bir hızı var ama yarışta da çok iyi bir iş yapıyor."

"Neredeyse hatasız olan Red Bull Racing'in de yardımıyla becerilerini sürekli geliştiriyor. Her halükarda harika bir sezon geçirdi."

Yılın öne çıkan ismini de değerlendiren Andretti, "Bana göre yılın en şaşırtıcı ismi George Russell'dı."

"Sıralama turlarındaki hızından etkilendim ama Grand Prix sırasında her şeyi düşünüyor olmasından daha da etkilendim."

"Mercedes takımında Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton ile rekabet etmek zorunda olduğunu unutmamalıyız."

"Bu çok zor bir görev, ancak Russell genç yaşına rağmen bunun üstesinden gelmeyi başardı."