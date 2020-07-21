Andretti: “Saldırgan Hamilton, var olmayan bir sorun yaratıyor”

25 Mayıs’ta George Floyd’un bir Minneapolis polisi tarafından öldürülmesi, kamera kaydına alınmış ve bu görüntüler dünyaya yayılmıştı. Bunun üzerine dünya genelinde #BlackLivesMatter hareketi altında protestolar başladı.

Altı kez F1 şampiyonu Hamilton, açık tekerlekli en üst düzey serilerde yarışan tek siyahi sürücüyken, NASCAR’daki tek siyahi sürücü ise Darrell “Bubba” Wallace. Bu iki sürücü de hareketi desteklediler ve birçok destek aldılar.

NASCAR’ın Haziran ayındaki Talladega yarışı öncesinde Wallace’ın garajında bir intihar ipi asılı şekilde bulundu, ancak FBI’ın araştırmasından sonra bunun bir garaj açma ipi olduğu anlaşıldı. Hamilton’ın yarışlar öncesinde diz çökme eylemi yapması ise bazı tartışmalara yol açtı.

Şili gazetesi El Mercurio’ya konuşan Andretti, “Sporun, siyasetle karışmamasını isterim. Fikirlerinizi ifade etmenin yeri ve zamanı vardır. NASCAR’da Bubba Wallace’ın olayı, olması gerekenden fazla büyüdü.”

“Korkunç gibi gözüken bir durum, aslında öyle değildi. Aşırı ve sebepsizdi. Her şeyden önce siyaseti düşünürseniz bu olur.”

“Lewis’in durumu da aynı. Lewis’e çok saygı duyuyorum, ancak neden bir saldırgan olursunuz ki? Her zaman sözü dinlenen ve saygı duyulan biri.”

“Bence tüm olay, gösteriş yapmak. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ve bu, var olmayan bir sorun oluşturuyor.”

“Aracı siyaha boyamanın ne gibi bir faydası olacak bilmiyorum.”

“Farklı geçmişleri bulunan, farklı ırklardan sürücülerle tanıştım ve onları her zaman çok hoş karşıladım. Yarış dünyasında ten renginizin bir önemi yok, koltuğunuzu sonuçlarla hak etmelisiniz ve bu durum herkes için aynı.”

“Evet, yarış dünyasında siyahi sürücüler azınlıkta ancak bunun sebebi hoş karşılanmamaları değil.”

“Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ancak Indy’de, NASCAR’da daha önce de siyahi sürücüler oldu ve her zaman hoş karşılandılar. Bazılarıyla hâlâ arkadaşım.”

“Neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Evet, belki biraz az çeşitlilik olabilir ancak bunun sebebi ayrımcılığa maruz kalmaları değil.” ifadelerini kullandı.

Hamilton ise Andretti’nin sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

İngiliz sürücü, “Bu üzücü ancak ne yazık ki hâlâ sözü geçen eski nesillerin kendi düşünce yapılarından çıkamadığı ve bir sorun olduğunu kabul edemediği bir gerçek. Yine söylüyorum, bu açıkça cahillik. Ancak bu, beni değişim için zorlamaya devam etmekten vazgeçirmeyecek. Öğrenmek için asla geç değil ve umarım her zaman saygı duyduğum bu adam kendini eğitmeye zaman bulabilir.” ifadelerini kullandı.