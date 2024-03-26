Andretti: "Sainz'ın zaferi 'tesadüf' değil"
Eski F1 şampiyonu Mario Andretti, Ferrari'nin kazandığı zaferden dolayı mutlu ve bunun bir "tesadüf" olduğuna inanmıyor.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, the Ferrari team celebrate victory
Zak Mauger / Motorsport Images
1978 dünya şampiyonu, Mario Andretti Formula 1'de geçirdiği süre boyunca 128 yarışa katıldı ve bunların yaklaşık onda birini Ferrari araçlarıyla yaptı.
Bu nedenle 80'li yaşlarında bile İtalyan ekibi yakından takip ediyor ve takımın son zaferinden mutluluk duyuyor.
Andretti, La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Yarışı izledim, harika geçti. Ferrari'yi tebrik ederim!"
"Max Verstappen neredeyse ilk turda yarış dışı kalsa da Sainz adına kolay bir zafer değildi. Carlos Sainz başlangıçtan itibaren iyi sürdü ve harika bir yarış çıkardı."
"Ferrari'nin zaferlerinden her zaman keyif aldım; Avustralya'daki dubleden ne kadar etkilendiğimi tahmin edebilirsiniz!"
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
"Bu tesadüfi bir başarı değil, tamamen hak edilmiş bir zafer. Ferrari hem antrenmanlarda hem de sıralamalarda harika bir tempo gösterdi. Cuma gününden itibaren iyi gittiler ve Sainz'ın Suudi Arabistan yarışını kaçırmak zorunda kalmasına ve ameliyat olmasına rağmen %100'ünü verebildiğini görmek güzeldi."
"Bu yıl daha fazla Ferrari zaferi göreceğimizden şüphem yok çünkü şimdiden Red Bull'u yakalamış durumdalar. Ferrari'nin sezon başlangıcı bu yarıştan önce bile iyiydi ve şimdi sezon ilerledikçe işlerin nasıl gideceğini görmek ilginç olacak. Daha şimdiden olumlu işaretler görebiliyorum."
"Maranello'da bu kez her şeyi doğru yapıyorlar, lastiklerle doğru çalışıyorlar ve stratejileri akıllıca seçiyorlar. Geçmişte zayıf oldukları alanlar bunlardı."
Galibiyeti Sainz'ın almasıyla ilgili de Andretti, "Sainz'ın zaferi beni hiç şaşırtmadı."
"Her zaman Carlos ve Charles'ın sadece yarışları değil, şampiyonları da kazanabilecek kapasitede olduğunu söyledim."
"Böyle adamlar için 'şampiyon olabilecek yapıda' derler. Bunun kanıtlarını şimdiden görüyoruz ve gelecekte de görmeye devam edeceğiz."
"Lewis Hamilton'a yer açmak için Carlos'un feda edilmesine üzüldüm. Galibiyet için mücadele eden her takımda olmayı hak ediyor." dedi.
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