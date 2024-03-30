Andretti: "Sainz ve Leclerc artık griddeki herkesle başa çıkabilirler"

Geleceğiyle ilgili belirsizliğe rağmen Sainz, apandisit operasyonu nedeniyle Suudi Arabistan GP'sini kaçırdıktan sonra Melbourne'de galibiyet alarak çarpıcı bir performans sergiledi.

Geçen yıl Singapur'da elde ettiği zaferin ardından kazandığı son zaferle Sainz, 2023 sezonunun başlangıcından bu yana yarış kazanan tek Red Bull dışı pilot.

29 yaşındaki pilot, Audi'nin 2026'da İsviçre merkezli takımı yeniden markalaştırması öncesinde Sauber'e geçme ihtimaliyle ilişkilendirilirken; 2025 için Mercedes, Red Bull ve Aston Martin'de de koltuklar mevcut.

Andretti, Sainz'ın Avustralya'daki performansından etkilendi ve İspanyol pilotun şampiyonluğu kazanmak için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor.

İtalyan yayın organı La Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi: "Yarışı izledim, harikaydı. Ferrari'yi tebrik ederim. Kırmızı bir galibiyet görmekten her zaman mutlu olurum."

"Verstappen yarış dışı kalsa da bu zafer hiç de yabana atılacak bir şey değil."

"Özellikle Sainz başlangıçtan itibaren harika bir tempoya sahipti ve güzel bir yarış çıkardı."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari'nin son galibiyetlerini Leclerc'in değil de Sainz'in almasının sürpriz olup olmadığı sorulduğunda Andretti şunları söyledi "Hiç de değil."

"Her zaman hem Carlos'un hem de Charles'ın yarış ve hatta şampiyonluk kazanabilecek pilotlar olduğunu söyledim."

"İkisi de Dünya Şampiyonluğu için uygun, bunu gördük ve görmeye devam ediyoruz."

Ferrari'nin lastik yönetimi ve strateji çağrılarındaki gelişmelerinden etkilenen Andretti, 2024'te daha fazla başarı için Scuderia'yı destekliyor.

Takımın bu sezon tekrar kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Kesinlikle evet, Ferrari çok yaklaştı."

"Bu, başından beri iyi inşa edilmiş bir başarıydı. Sezonun geri kalanını izlemek ilginç olacak ama ben iyi işaretler gördüm."

"Cavallino'da bu kez lastiklerle ve geçmişte iki zayıf nokta olan stratejilerle her şeyi doğru yaptılar."

"Bunun gibi sonuçlar gerçek ve somuttur. Bu bir tesadüf değildi: Serbest antrenman ve sıralama turlarındaki hız oradaydı."

"Cuma gününden itibaren her şeyi doğru yaptılar ve Carlos'u Suudi Arabistan'da geçirdiği ameliyattan sonra %100 hazır görmek güzeldi."

"O ve Leclerc artık oradalar, griddeki herkesle başa çıkabilirler."