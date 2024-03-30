Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Andretti: "Sainz ve Leclerc artık griddeki herkesle başa çıkabilirler"

Mario Andretti, Avustralya Grand Prix'sindeki zaferinin ardından Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Podyum: Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Podyum: Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari

Geleceğiyle ilgili belirsizliğe rağmen Sainz, apandisit operasyonu nedeniyle Suudi Arabistan GP'sini kaçırdıktan sonra Melbourne'de galibiyet alarak çarpıcı bir performans sergiledi.

Geçen yıl Singapur'da elde ettiği zaferin ardından kazandığı son zaferle Sainz, 2023 sezonunun başlangıcından bu yana yarış kazanan tek Red Bull dışı pilot.

29 yaşındaki pilot, Audi'nin 2026'da İsviçre merkezli takımı yeniden markalaştırması öncesinde Sauber'e geçme ihtimaliyle ilişkilendirilirken; 2025 için Mercedes, Red Bull ve Aston Martin'de de koltuklar mevcut.

Andretti, Sainz'ın Avustralya'daki performansından etkilendi ve İspanyol pilotun şampiyonluğu kazanmak için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor.

İtalyan yayın organı La Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi: "Yarışı izledim, harikaydı. Ferrari'yi tebrik ederim. Kırmızı bir galibiyet görmekten her zaman mutlu olurum."

"Verstappen yarış dışı kalsa da bu zafer hiç de yabana atılacak bir şey değil."

"Özellikle Sainz başlangıçtan itibaren harika bir tempoya sahipti ve güzel bir yarış çıkardı."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari'nin son galibiyetlerini Leclerc'in değil de Sainz'in almasının sürpriz olup olmadığı sorulduğunda Andretti şunları söyledi "Hiç de değil."

"Her zaman hem Carlos'un hem de Charles'ın yarış ve hatta şampiyonluk kazanabilecek pilotlar olduğunu söyledim."

"İkisi de Dünya Şampiyonluğu için uygun, bunu gördük ve görmeye devam ediyoruz."

Ferrari'nin lastik yönetimi ve strateji çağrılarındaki gelişmelerinden etkilenen Andretti, 2024'te daha fazla başarı için Scuderia'yı destekliyor.

Takımın bu sezon tekrar kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Kesinlikle evet, Ferrari çok yaklaştı."

"Bu, başından beri iyi inşa edilmiş bir başarıydı. Sezonun geri kalanını izlemek ilginç olacak ama ben iyi işaretler gördüm."

"Cavallino'da bu kez lastiklerle ve geçmişte iki zayıf nokta olan stratejilerle her şeyi doğru yaptılar."

"Bunun gibi sonuçlar gerçek ve somuttur. Bu bir tesadüf değildi: Serbest antrenman ve sıralama turlarındaki hız oradaydı."

"Cuma gününden itibaren her şeyi doğru yaptılar ve Carlos'u Suudi Arabistan'da geçirdiği ameliyattan sonra %100 hazır görmek güzeldi."

"O ve Leclerc artık oradalar, griddeki herkesle başa çıkabilirler."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Allison da Mercedes'in korelasyon sorunlarıyla boğuştuğunu düşünüyor
Sonraki haber Vettel, Verstappen'in gösterdiği performansın takdir görmesini istiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"

Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"

Formula 1
Avustralya GP
Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"
Collins: "Vettel, hızlı olacağından emin olduğu bir araçla F1'e dönebilir"

Collins: "Vettel, hızlı olacağından emin olduğu bir araçla F1'e dönebilir"

Formula 1
Collins: "Vettel, hızlı olacağından emin olduğu bir araçla F1'e dönebilir"
Ferret: "Gelecek sezon Hamilton'ın yerini Alonso ya da Ocon alacak"

Ferret: "Gelecek sezon Hamilton'ın yerini Alonso ya da Ocon alacak"

Formula 1
Avustralya GP
Ferret: "Gelecek sezon Hamilton'ın yerini Alonso ya da Ocon alacak"

Son Haberler

WRC Safari Rallisi: Rovanpera liderliğini korurken Hyundai daha faza sorun yaşadı

WRC Safari Rallisi: Rovanpera liderliğini korurken Hyundai daha faza sorun yaşadı

WRC WRC
Kenya Rallisi
WRC Safari Rallisi: Rovanpera liderliğini korurken Hyundai daha faza sorun yaşadı
Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"

Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"
Redding: "Toprak benden daha iyi bir sürücü fakat onu yenebilirim"

Redding: "Toprak benden daha iyi bir sürücü fakat onu yenebilirim"

SBK World Superbike
Barcelona
Redding: "Toprak benden daha iyi bir sürücü fakat onu yenebilirim"
Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"

Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye