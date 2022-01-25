Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor Sonraki / Ferrari, F1 kural karmaşasının ortasında test planını değiştirdi, SF21'i kullanmayacak
Formula 1 Haberler

Andretti: "Russell'ın doldurması gereken çok büyük bir boşluk var"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mario Andretti, George Russell'ın Mercedes'te başarılı olacağına inansa da, piste çıkana kadar bunun kesin olmadığını ve doldurması gereken büyük bir boşluk olduğunu belirtti.

Andretti: "Russell'ın doldurması gereken çok büyük bir boşluk var"
Haberi dinle

Eski GP3 ve Formula 2 şampiyonu Russell, Formula 1 gridine Williams ile adım atmıştı ve takımla geçirdiği üç yılın ardından yeni kural döneminde Mercedes'e geçiş yaptı.

İngiliz pilot, 2020 Sakhir GP'de tek seferliğine Mercedes'in direksiyonuna geçmiş ve Lewis Hamilton'ın aracıyla güçlü bir performans ortaya koymuştu. Eğer şans yanında olsaydı, muhtemelen galibiyete ulaşacaktı.

Russell, Mercedes'te genellikle Hamilton'ın seviyesinde olmayan fakat İngiliz pilota yardım eden ve takımın arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğu kazanmasında önemli bir rol oynayan Valtteri Bottas'ın yerini alacak.

RacingNews365'e konuşan eski F1 şampiyonu Mario Andretti, Britanyalı sürücünün doldurması gereken büyük bir boşluk olduğunu ve Sakhir'deki yarışın hiçbir şeyin kanıtı olmayacağını söyledi.

Andretti, bu konuda şöyle dedi: "Çıta George için yüksek olacak ve var olan boşluğu doldurması gerek."

"Sadece Lewis değil, güçlü ve değerli bir takım arkadaşı olan Valtteri'ye kıyasla da iyi olması gerek."

"George'un Bahreyn'de, tek seferlik bir yarışta neler yaptığını gördük, bu yüzden onun gerçekten güçlü bir performans göstermesini bekleyebilir."

"Fakat bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Çeşitli varsayımlarda bulunabilirsiniz ama bunların kanıtlanması gerekiyor. Bazen tek seferlik bir durumda her şey iyi gidebilir fakat düzenli olarak yarışmaya  başladığınızda her şey biraz daha karmaşık olabilir." 

Andretti, 2022'nin Russell için çok kritik bir yıl olacağını ve belki de kariyerini şekillendireceğini belirtti.

Andretti, şunları ekledi: "Bakalım Hamilton ile olan etkileşimi nasıl gelişecek. Bu, bekleyip görmemiz gereken şeylerden birisi. George'a şu anda en iyi takımla parlama fırsatı verildi. Bence bu, hayatının en büyük fırsatı ve bu yüzden hepimiz ona iyisini dilemeliyiz."

George Russell, Mercedes W10 Mule

George Russell, Mercedes W10 Mule

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor
Önceki haber

AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor
Sonraki haber

Ferrari, F1 kural karmaşasının ortasında test planını değiştirdi, SF21'i kullanmayacak

Ferrari, F1 kural karmaşasının ortasında test planını değiştirdi, SF21'i kullanmayacak
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor
Formula 1

AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor

Schumacher'in eski Mercedes'i satışa çıkarılıyor Motor1.com
Formula 1

Schumacher'in eski Mercedes'i satışa çıkarılıyor

Brawn: "F1, çevre sorunlarıyla savaşmaya liderlik edebilir"
Formula 1

Brawn: "F1, çevre sorunlarıyla savaşmaya liderlik edebilir"

George Russell Daha fazlası
George Russell
Kravitz: "Hamilton'ın artık hem Russell hem de Verstappen'le uğraşması gerekecek"
Formula 1

Kravitz: "Hamilton'ın artık hem Russell hem de Verstappen'le uğraşması gerekecek"

Russell "şampiyon olmak" istiyor
Formula 1

Russell "şampiyon olmak" istiyor

Mercedes, 2022 güç ünitesinin turbo ünitesinde büyük ilerleme kaydetti
Formula 1

Mercedes, 2022 güç ünitesinin turbo ünitesinde büyük ilerleme kaydetti

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Coulthard: "Abu Dhabi GP'de yaşananlar Hamilton'ı, Mercedes ve Toto'dan daha az etkiledi"
Formula 1

Coulthard: "Abu Dhabi GP'de yaşananlar Hamilton'ı, Mercedes ve Toto'dan daha az etkiledi"

Allison: "F1 takımları, yeni araçların tasarımında 'tamamen yanlış yöne' gidebilir" Barselona Şubat Testi
Formula 1

Allison: "F1 takımları, yeni araçların tasarımında 'tamamen yanlış yöne' gidebilir"

Hamilton, 15 yıllık F1 kariyerinde 11. kez Hawthorn Trophy'yi kazandı
Formula 1

Hamilton, 15 yıllık F1 kariyerinde 11. kez Hawthorn Trophy'yi kazandı

Son Haberler

Ferrari, F1 kural karmaşasının ortasında test planını değiştirdi, SF21'i kullanmayacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, F1 kural karmaşasının ortasında test planını değiştirdi, SF21'i kullanmayacak

Andretti: "Russell'ın doldurması gereken çok büyük bir boşluk var"
Formula 1 Formula 1

Andretti: "Russell'ın doldurması gereken çok büyük bir boşluk var"

AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor

Gasly, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1

Gasly, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.