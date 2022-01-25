Andretti: "Russell'ın doldurması gereken çok büyük bir boşluk var"

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Eski GP3 ve Formula 2 şampiyonu Russell, Formula 1 gridine Williams ile adım atmıştı ve takımla geçirdiği üç yılın ardından yeni kural döneminde Mercedes'e geçiş yaptı.

İngiliz pilot, 2020 Sakhir GP'de tek seferliğine Mercedes'in direksiyonuna geçmiş ve Lewis Hamilton'ın aracıyla güçlü bir performans ortaya koymuştu. Eğer şans yanında olsaydı, muhtemelen galibiyete ulaşacaktı.

Russell, Mercedes'te genellikle Hamilton'ın seviyesinde olmayan fakat İngiliz pilota yardım eden ve takımın arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğu kazanmasında önemli bir rol oynayan Valtteri Bottas'ın yerini alacak.

RacingNews365'e konuşan eski F1 şampiyonu Mario Andretti, Britanyalı sürücünün doldurması gereken büyük bir boşluk olduğunu ve Sakhir'deki yarışın hiçbir şeyin kanıtı olmayacağını söyledi.

Andretti, bu konuda şöyle dedi: "Çıta George için yüksek olacak ve var olan boşluğu doldurması gerek."

"Sadece Lewis değil, güçlü ve değerli bir takım arkadaşı olan Valtteri'ye kıyasla da iyi olması gerek."

"George'un Bahreyn'de, tek seferlik bir yarışta neler yaptığını gördük, bu yüzden onun gerçekten güçlü bir performans göstermesini bekleyebilir."

"Fakat bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Çeşitli varsayımlarda bulunabilirsiniz ama bunların kanıtlanması gerekiyor. Bazen tek seferlik bir durumda her şey iyi gidebilir fakat düzenli olarak yarışmaya başladığınızda her şey biraz daha karmaşık olabilir."

Andretti, 2022'nin Russell için çok kritik bir yıl olacağını ve belki de kariyerini şekillendireceğini belirtti.

Andretti, şunları ekledi: "Bakalım Hamilton ile olan etkileşimi nasıl gelişecek. Bu, bekleyip görmemiz gereken şeylerden birisi. George'a şu anda en iyi takımla parlama fırsatı verildi. Bence bu, hayatının en büyük fırsatı ve bu yüzden hepimiz ona iyisini dilemeliyiz."

George Russell, Mercedes W10 Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images