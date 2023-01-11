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Formula 1 Haberler

Andretti: "Projemizi neredeyse kimse istemiyor"

Michael Andretti, Formula 1 projelerine çoğu takımın karşı olduğunu doğruladı ve sadece iki takımın desteğini alabildiklerini söyledi.

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Andretti: "Projemizi neredeyse kimse istemiyor"
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Andretti Cadillac, geçen hafta Formula 1'e girmek için gerekli başvuruları yaptıklarını açıklamıştı ancak bu proje beklenen desteği almadı.

Taraftarlar projeden memnun olsa da, mevcut 10 takımın neredeyse tamamı bu projeye karşı çıktılar. Bunun sebebinin ne olduğu bilinmiyor ancak hemen hemen herkes finansal olduğunu düşünüyor.

Forbes'a konuşan Michael Andretti "Her şey parayla ilgili, ödül paralarının onda birinin kaybolacağını düşünüyorlar ama aynı zamanda tüm Amerikalı sponsorları da kendimize çekeceğimizi düşünerek açgözlü davranıyorlar." dedi.

Andretti projesine destek veren tek takımın Alpine olduğu, hatta diğer takımların ortak bir tavırla hareket ettiği söyleniyordu.

Bu konuda da yorum yapan Andretti, Alpine'in yanı sıra McLaren'ın desteğini aldıklarını dile getirdi.

Andretti, "Zak oraya ulaşmamıza yardımcı olmak için elinden geleni yapmak istiyor ve Alpine de öyle."

"Zak Brown ve Alpine iki harika dost. Zak şimdiye kadar çok destekleyici davrandı. Bizim için harika bir dost ve müttefik oldu."

"Bana tavsiyeler veriyor ve yardım etmek için yanımda duruyor."

"Birbirimize yardım ediyoruz. Ben de IndyCar yarışına geldiğinde ona çok yardımcı olmuştum. Bu iki taraflı işleyen bir dostluk." dedi.

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