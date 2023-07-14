Andretti: "Palou, F1 aracıyla rekabetçi olacak"

Max Verstappen şu anda Formula 1'i domine ederken, Alex Palou da aynı şeyi IndyCar'da yapıyor.

Chip Ganassi Racing sürücüsü bu yılki dokuz yarışın dördünü kazanırken, son üç yarışın hepsinde zafere ulaşan isimdi.

Palou, takım arkadaşı ve en yakın takipçisi Scott Dixon'a karşı 110 puanlık bir fark oluşturdu.

Kısacası 26 yaşındaki İspanyol pilotun performansı göz dolduruyor ve McLaren'ın yedek pilotluğunu yaptığı göz önüne alındığında, adının Formula 1'le anılması şaşırtıcı değil.

Her halükarda Michael Andretti, Palou'nun Formula 1'de çok başarılı olacağını düşünüyor.

Andretti Autosport takım patronu Marca'ya "Formula 1 aracında rekabetçi olabileceğine hiç şüphe yok."

"O çok ama çok iyi bir sürücü. Gerçekten dünyanın en iyi pilotlarından biri olduğunu düşünüyorum."

"Şu anda IndyCar'ı domine ediyor. Birkaç yıl önce onunla sözleşme yapma fırsatını kaçırdım, o zaman bile çok yetenekli bir sürücü olduğunu biliyordum."

"Görüşmeler yapıyorduk fakat bir şeyler oldu ve anlaşma gerçekleşmedi. Daha sonra Chip [Ganassi] onunla konuştu ve oraya gitti." dedi.

Andretti eğer F1'e girebilirlerse yarışacakları ilk ismin Colton Herta olacağını söyledi.

Andretti, "Eğer Formula 1'e girersek, Colton Herta bizimle olacak."

"İçinde orada ulaşma hedefi var ve bu konuda onu desteklemeyi çok isterim."

"McLaren ile testlere katıldı ve çok iyi geçti. Çok iyi uyum sağladı ve bu çok önemli." dedi.