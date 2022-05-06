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Formula 1 / Miami GP Haberler

Andretti, Miami toplantısından sonra Formula 1'e girebilecekleri konusunda umutlu

Michael Andretti, Cuma günü Miami'de FIA başkanı Muhammed Ben Sulayem ile yaptığı görüşmenin ardından, spora giriş için FIA'dan aldığı destekten memnun.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Andretti, Miami toplantısından sonra Formula 1'e girebilecekleri konusunda umutlu
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Geçen yıl Alfa Romeo takımını yöneten Sauber'i satın almaya çok yaklaşan Andretti, bu teklifin başarısız olmasının ardından yeni bir takım kurarak Formula 1'e girme kararı aldı ve bu konudaki gerekli adımları atmaya başladı.

Andretti Autosport şu anda IndyCar, Indy Lights, Formula E ve Supercars gibi önemli serilerde yer alıyor. Şimdi bu portföye Formula 1'i de eklemek isteyen Andretti, bunun gerçekleşmesi halinde koltuklardan birini Colton Herta'ya verecek.

Fakat süreç göründüğü kadar kolay değil çünkü hem FIA hem de F1'in belirli bir ihale süreci başlatması ve sonrasında gerekli şartlara göre değerlendirmesi yapması gerekiyor.

Cuma günü Miami'de Andretti ve Ben Sulayem arasında bir görüşme gerçekleşti. Bunun "olumlu" bir görüşme olduğuna değinen Michael Andretti, gelecek konusunda umutlu konuştu.

Andretti ,Cuma günü Miami padoğunda yaptığı açıklamada, ”Bence bize destek veriyor fakat geçilmesi gereken büyük bir süreç var."

"Bu süreçte destek olacağını söyledi. Hâlâ önümüzde gidilmesi gereken uzun bir yol var. Fakat güzel olan şey, Mohammed bizim sunduklarımızdan hoşnut kaldı."

“Çok fazla şey söylemek istemiyorum, ki onlar da bunun hakkında çok fazla konuşmak istemiyorlar. Fakat durum olumlu." dedi.

Andretti, gride katılıp katılamayacakları konusunda belli bir süre yanıt almayı beklemiyor ancak Indianapolis'te bir F1 tesisi kurma planları olduğunu söyledi.

Andretti, "Bir şeyleri başlatmak adına para harcıyoruz çünkü gerekli onayı alacağımızı hissediyoruz."

"Elbette risk alıyoruz fakat risk almaya değer olduğunu düşünüyoruz. Bir şeylere başlıyoruz yani insanlar işe alıyoruz ve bunun gibi şeyler yapıyoruz." dedi.

Andretti hem Indianapolis'te hem de Britanya'da bir F1 fabrikasına sahip olmayı planlıyor.

Tüm pozitif görünüme rağmen Andretti'nin spora girme çabası, F1 padoğundan o kadar da pozitif tepkiler almadı.

Bazı takımlar, gelirin 11 takıma paylaşılacak olmasından dolayı buna karşı çıkıyorlar fakat spora dahil olan bir takım, Concorde Anlaşması uyarınca 200 milyon dolarlık bir katılım ücreti ödüyor ve bu ücret, 10 takım arasında paylaştırılıyor.

Mercedes patronu Toto Wolff ve Haas patronu Gunther Steiner, 10 takımın ideal olduğunu söylese de, Andretti aynı fikir de değil.

Andretti, "Bana göre 10 takım doğru sayı değil. Eğer gerçekçi düşünürseniz, 2025'te Concorde Anlaşması yenilenecek. Red Bull iki takıma sahip ve eğer ikisini birden çekerlerse grid 16 araca inecek."

"16 araçla da yarış düzenleyemezsiniz. Bana göre fazladan takımlara sahip olmak, F1'in elini kuvvetlendiriyor." dedi.

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