Andretti: "Masi'nin yerinde olsam aynısını yapardım"

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FIA Yarış Direktörü Michael Masi, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde benzeri görülmemiş bir karar verdi.

Nicholas Latifi'nin kazası sonrası piste giren güvenlik aracının ardından yarış bitime bir tur kala tekrar başladı. Fakat Masi, Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasındaki sürücülerin turlarını geri almasına izin verip, yarışı aynı tur başlatmayı seçti. Oysa kurallara göre yarış bir tur sonra başlamalıydı ve öyle olsaydı yarışı Hamilton kazanacaktı. Bu da şampiyonun değişeceği anlamına geliyordu.

Fakat Planetf1.com'a konuşan Michael Andretti, karar ona kalmış olsaydı, kendisinin de aynı şeyi yapacağını söyledi.

Sadece Planetf1'e konuşan Andretti, “Ben de aynısını yapardım. Her şey bu kadar basit."

"Yarışın kırmızı bayrakla durdurulması gerektiği konusunda pek çok şey söylendi. Fakat bu kaza bitime altı tur kala oldu. Normal şartlar altında pist iki tur içerisinde kolayca temizlenmeliydi. Ardından da tur yiyenlerin turlarını almasına izin verirsiniz. Fakat ne yazık ki Formula 1'de temizlik ve güvenlik konusunda, yerel gönüllülere güvenmek zorundasınız ve onlar temizlikte çok yavaş kaldılar."

"Bu, Michael Masi'nin en iyi beş sürücünün önünde bulunan tur yemiş araçlara kendi turlarını geri almalarına izin vermek ve ardından yarışın ışık altında bitmesini sağlamak için uygun tek zamandı. Doğru da bir karardı çünkü bu güzel bir sezondan sezonun en çok beklenen yarışıydı ve bu yarışın Güvenlik Aracı arkasında bitmesi bence trajik olurdu ve bu şekilde heyecan yarattı. Bu bir yarış ve adil şekilde gerçekleşti."

“Bir yarış sırasında ne olacağını asla tahmin edemezsiniz. Kimse Latifi'nin kaza yapacağını bilmiyordu, her şey bu kadar basit. Bu yüzden bu olaylara karşı hazır olmalısınız. Bazen doğru hareket edersiniz, bazen de her şeyi farklı yapmış olmayı dilersiniz. Fakat bu, daha önce sporda olanlardan farklı bir şey değil."

"Adildi ve Max Verstappen kazanmayı hak etti. Max'in son turda geçiş yaptığı yerde Lewis kapıyı açık bıraktı. Bence yerini koruyabilirdi fakat Max'in arkasında bulunduğu yeri hafife aldı. Bu yüzden Lewis'in şikayet edemeyeceğini düşünüyorum."

. Bana göre şartlar göz önüne alındığında, her şey doğru şekilde gerçekleşti." dedi.