Andretti: "Maffei bizi asla F1'e almayacağını söyledi"
Mario Andretti, Liberty Media CEO'su Greg Maffei hakkında çarpıcı sözlere imza attı.
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Andretti Cadillac, Formula 1'in resmi olarak yeni bir takımın spora girişini reddetmesine rağmen kendi F1 projesi üzerinde çalışmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde takım, tecrübeli teknik patron Pat Symonds ile anlaştığını açıkladı ve F1 projesi için önemli bir adım daha atmış oldu.
Fakat Mario Andretti'nin son yorumlarına bakılırsa projenin geleceği pek de parlak görünmüyor.
1978 dünya şampiyonu, Liberty Media CEO'su Greg Maffei'nin Cumartesi günü Miami'de Stefano Domenicali ile yaptığı görüşmeyi yarıda kestiğini ve Michael Andretti'nin teklifini engellemek için mümkün olan her şeyi yapacağını söylediğini iddia etti.
NBC'ye konuşan Andretti, "Bay Maffei konuşmamızı böldü ve ‘Mario, Michael'ın Formula 1’e asla katılmaması için mümkün olan her şeyi yapacağımı söylemek istiyorum' dedi."
"Ondan sonra çekip gitti... Onun sözlerine inanamadım. Beni hayrete düşürdüler."
"İş hakkında konuşuyorduk ve bunun kişisel olduğunu düşünmemiştim... Olanlara inanamadım. Sözleri kalbime sıkılmış bir kurşun gibiydi."
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