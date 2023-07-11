Andretti: "Kimse takımını satmak istemiyor"
Michael Andretti, Formula 1'e girerken yeni bir takım kurmaktan başka çareleri olmadığını söylüyor.
Andretti Global, Formula 1'e girmek için gerekli başvuruları yaptı ve artık FIA'nın alacağı kararı bekliyorlar.
FIA ve F1, spora girecek takımlarla alakalı bir dizi koşul oluşturdu ve Cadillac'ın desteğine sahip olan Andretti, bu koşulları karşılıyor.
Fakat mevcut takımlar, gelirlerini başka bir takımla paylaşmak istemedikleri için iş biraz çıkmaza gidiyor.
Konu hakkında konuşan Andretti Global'in patronu Michael Andretti, başka bir takımı satın alma ihtimalleri olmadığı için, yeni bir takım kurmaktan başka çareleri olmadığını söyledi.
RaceFans'e konuşan Andretti, "Mevcut takımlardan birini satın almaya çalıştık ama kimse ilgilenmedi."
"Gerçek bir teklifle geliyorsunuz ama konuşmak dahi istemiyorlar. Gerçekten denedim ve karşılaştığım durumdan memnun kalmadım."
"Herkesin kendi sebepleri var, kendi çıkarlarını koruyorlar ve bunun için onları suçlayamam. Fakat herkes sadece kendini düşünüyor. Onların yerinde olsaydım, muhtemelen ben de aynısını yapardım."
"Formula 1 çok pahalı bir spor. Orada sadece güçlüler var, her takımın büyük taahhütleri ve statüsü var. Fakat kararı onlar veremez. Nasıl ilerleneceğine serinin patronları ve FIA karar vermeli."
"Bunu yapabileceğimize olan güvenim tam. Bizden istenen tüm hususları yerine getirdik fakat güven ve gerçeklik bazen farklı olabiliyor."
"Rekabetçi olmak, rakiplerimiz tarafından saygı görmek ve Formula 1'i güçlendirmek için gerekenlere sahip olduğumuza inanıyorum."
"Cadillac'ın teklifimize katılımı sadece markalaşmayla ilgili değil. General Motors Corporation bu projeye çok ciddi bir şekilde dahil oldu."
"Onlar bu takımın ayrılmaz bir parçası. Ne kadar ciddi şekilde dahil olduklarını siz de anlayacaksınız." dedi.
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