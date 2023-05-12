Andretti kendi Formula 2 ve Formula 3 takımını kuracak

Andretti, 2025 veya sonrasında kendi Formula 1 ekibini kurarak spora girmeyi hedefliyor ve bunun için gerekli başvuruları yaptılar.

Şu anda başvuru değerlendirme süreci devam ediyor ve yıl sonundan önce nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Projenin yöneticisi Michael Andretti, başvurunun onaylanması halinde Formula 2 ve Formula 3'e de katılmayı planladıklarını açıkladı.

Andretti'nin böyle planları olsa dahi, bunu gerçekleştirmesi pek kolay olmayacak çünkü halihazırda iki seride de yeni takım aranmıyor. Bu da mevcut takımlardan birini almaları gerektiği anlamına geliyor.

Andretti, Racer'a şöyle konuştu: "İngiltere'de Formula 1 takımının mühendislik departmanının yer alacağı bir fabrika açmayı planlıyoruz."

Michael Andretti on the grid Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Formula 1 ile anlaşma gerçekleşirse, o zaman kendi Formula 3 ve Formula 2 takımlarımızı kurmak istiyorum."

"Bu, pilotlarımızın genç sürücü gelişim sisteminden nasıl geçtiklerini kontrol etmek için gerekli bir durum."

"Bu sayede ne kadar güçlü olduklarını ve takımla nasıl bir ilişki kurduklarını bilmiş olacağız."

"Kariyer basamaklarında ilerleyen sürücüleri değerlendirmek her zaman zordur."

"Eğer sürücü zenginse, daha yetenekli bir sürücüden daha iyi muamele görür fakat biz takımlarımızda bunu yapmıyoruz."

"Dolayısıyla genç sürücüleri değerlendirmek için bu takımlara ihtiyacımız var."