Andretti: “Herta’nın McLaren F1 testi çok iyiydi”

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IndyCar sürücüsü Herta, takımın gelişim sürücüsü rolünün bir parçası olarak geçtiğimiz ay Portimao’da McLaren MCL35M’in direksiyonuna geçti.

Herta’nın ismi, Andretti Autosports’un F1’de bir takım kurmaya yönelik ilgisi sebebiyle F1’e geçişle de geçiyor.

Bu testin ayrıntıları açıklanmadı ancak Motorlat’a konuşan Andretti, Herta’nın bu testte yüksek standartlarda bir sürüş gerçekleştirdiğini söyledi.

Andretti, “Kısa süre önce McLaren ile Portekiz’de yaptığı test hakkında, basına açıklanandan daha fazla şey biliyorum ve bu oldukça iyiydi.”

“Formula 1 hedefleri konusunda ise, orada başarılı olacaktır. Geleceği parlak, buna şüphe yok.” dedi.

Henüz 22 yaşında olan Herta’nın sekiz IndyCar galibiyeti bulunuyor, ancak pistte yaptığı bazı hatalar sebebiyle eleştirilere de maruz kalıyor.

Bu yılki şampiyonluk mücadelesi, yaşadığı mekanik sorunlar sebebiyle zarar gördü ve bu da dikkatini 2023’e çevirmesine sebebiyet verdi.

Emerson Fittipaldi, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Mario Andretti Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Andretti, Herta’nın gelecekte F1’e geçmesi durumunda güçlü bir performans sergileyeceğini ve yaptığı hataları kolayca düzeltebileceğini söyledi.

“Aslında bazı hatalara şaşırdım. Ancak gerçekleri göz ardı etmemek lazım. Gereken her şeye sahip.”

“Bir hata, sizi sonsuza kadar öğüten bir şeydir. Bu hatalardan ben de çok yaptım. O sırada aptal olduğumun söylenmesine ihtiyacım yoktu, çünkü bunu kendim de biliyordum. O da aynısını yapıyor, hepimiz yapıyoruz. Bu, beni endişelendiren bir şey değil.”

“Kimseye hızlı gitmesini öğretemezsiniz. Ancak ilerledikçe ve deneyim kazandıkça onları yavaşlatabilirsiniz.”

“Hataların üstesinden gelebilirsiniz. Kendisine, diğer herkese göre daha sert davrandığından eminim. Yetenekli ve hızlı. İyi bir anlayışı var, buna sahip olduğunu gördük.”

“Tüm bileşenlere sahip. Bence yetenek konusunda hiçbir endişe yok.”