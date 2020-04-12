Andretti: "Hamilton hep iyi araçlarda yarıştı ama hiç hata yapmadı"

1978 dünya şampiyonu Mario Andretti'ye göre Lewis Hamilton, Michael Schumacher'ın rekorunu kırmak ve Formula 1 tarihinin en başarılı sürücüsü haline gelmek için yeterli zamana sahip.

Mercedes pilotu Hamilton, geçen yıl rahat bir şampiyonluk elde etti ve altıncı şampiyonluğunu alarak Michael Schumacher'in şampiyonluk sayısına bir adım daha yaklaştı.

35 yaşındaki İngiliz pilotun 2020'de de bu seriyi devam ettirmesi bekleniyor ancak koronavirüs nedeniyle sezonun ne zaman başlayacağı ya da başlayıp başlayıp başlamayacağı belirsiz.

Ancak Andretti, Ocak ayında 36 yaşına girecek olan Hamilton'ın Schumacher'i geride bırakmasını bekliyor.

Andretti, "Formula 1'e baktığınızda rakamların kendisi konuşuyor. Muhtemelen tüm zamanların en çok kazananı olabilecek kadar genç."

"Bu, hiç kimsenin yaklaşacağını hiç düşünmediğim, Michael Schumacher'a ait bir rekor."

"Ama Lewis'in her zaman rekabetçi araçları vardı. Formula 1 kariyerine baktığımda, herhangi bir noktada kazanma potansiyeline sahip olmadığı bir aracı olduğunu hatırlamıyorum."

"Ama işini yaptı ve yapmaya devam ediyor, bu yüzden her şeyimi ona yatırırdım. Ben her zaman onun bir taraftarı oldum ve eminim ki diğer pek çok yarışçı ona gıpta ile bakıyor."

"Gerekli ekipmanı var ve en iyisini yapıyor. Bir sürücünün yapması gereken şey budur." dedi.

F1'de Mercedes, Ferrari ve Red Bull dışında yarış kazanan son takım Lotus'tu. Kimi Raikkonen, İngiliz ekiple 2013 Avustralya GP'yi kazanmıştı.

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