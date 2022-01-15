Andretti: "Hamilton, Formula 1'den ayrılarak kendine kötülük yapmış olur"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sindeki tartışmalı finalden bu yana sessizliğini koruyor.

FIA, şampiyonluk yarışındaki olayları araştırma altına aldı ve yönetim kurulu da potansiyel kural değişikliklerini değerlendiriyor.

Andretti, Hamilton'ın emekli olabileceği yönündeki spekülasyonlar hakkında, böyle bir senaryonun gerçekleşeceğinden şüphe duyduğunu, bunun aksine rekor sekizinci dünya şampiyonluğu için çabalamaya devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

1978 dünya şampiyonu Andretti, RacingNews365.com ile yaptığı röportajda Hamilton'a ne tavsiyede bulunacağı sorusuna, "Birinin ne düşündüğünü bilmek zor ama ben olsam, 'Biliyor musun, oraya gidip onlara göstereceğim.' derdim."

"Önünde, zaten çok fazla motive olabileceği bir sekizinci dünya şampiyonluğu var. Daha fazla ne olabilir ki? İple çekeceği, oraya gidip savaşmaya devam edeceği çok fazla şeyi var. Bu mücadelede olmak için gereken her şeye sahip."

"Eminim ki bütün fanları, iki takım ve iki harika sürücü arasındaki bu büyük rekabetin ve bu efsanenin devam ettiğini görmeyi çok ister." dedi.

Andretti, "Bence gride dönecek. Bence, kendi açısından olumsuz olan bu koşullarda ayrılarak kendisine kötülük yapmış olur." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Andretti, Verstappen'in dünya şampiyonluğunu "hak ettiğini" ve Hamilton'ın, tüm sezon dikkate alındığında "şikayet etme hakkı olmadığını" söyledi.

"Bence, günün sonunda nihai sonuçlar hakkında tartışılacak bir şey yok."

"Lewis şanssızlık konusunda şikayet edemez. Örneğin Silverstone'da, Verstappen'e temas ettiği için aracında hasar oluştu ve kırmızı bayrak çıktı. Daha sonra aracını onardılar ve rakibi hastanedeyken, en önde başlayarak yarışı kazandı."

"Max, dünya şampiyonluğunu kesinlikle hak etti. O bunun bir mucize gerektirdiğini ve bu mucizenin de Latifi olduğunun farkında. Bunu kimse tahmin edemezdi. Ancak sporumuzun güzelliği bu. Bitti denene kadar bitmez. Bunu anlamak gerekiyor."

"Sonsuza kadar ağlayabilirsiniz ama bu, son dakikada bu tür şeylerin yaşandığı ilk an değil."

"Bence genel olarak Formula 1, kendini harika bir 2021 sezonu geçirmiş sayabilir."