Andretti: "Gene, Haas takımını satmak istemiyor"

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Amerikalı Andretti takımı, geçtiğimiz yıl Sauber'i devralmak adına girişimlerde bulundu ancak bu girişimler olumsuz sonuçlandı.

Geçmişte Williams'ı devralmak için de çeşitli girişimlerde bulundukları biliniyordu. Şimdi ise Gene Haas'ın sahibi olduğu Haas için tekli yaptıkları ortaya çıktı.

Haas, 2016 yılında Formula 1'e dahil oldu ve şu anda gridin en küçük takımı konumundalar. Son yıllarda epey zor zamanlardan geçen ve COVID-19 döneminde kapanma noktasına gelen Haas, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle ana sponsorunu kaybetmek üzere.

Michael Andretti, geçmişte Haas'ı devralmak için birkaç teklifte bulunduğunu ancak Gene Haas'ın buna yanaşmadığını söyledi.

Fakat şimdi böyle bir fırsat olursa yine takımı satın almak isteyebilir.

2024 yılında spora dahil olmak için başvuruda bulunan Andretti, Associated Press'e şöyle dedi: "Gene Haas takımını satmak istemiyor. Eğer satmak isterse, beni arayabilir. Numaram onda var. Bu bizim için işleri daha kolay hale getirir."

"Onunla yaptığım son görüşme muhtemelen ekim veya kasım ayı civarındaydı. Bana arkada yarışmalarının umrunda olmadığını söyledi. O zaten mevcut projenin onlar için işe yaradığını düşünüyor." dedi.

Ayrıca Andretti, Formula 1'e katılmak için gereken tüm kriterleri karşıladıklarını söylüyor.

"Bence gerekli tüm kriterleri karşılıyoruz. Motor üreticisi ile görüşmelerimiz iyi gidiyor ve şampiyonayı kabul edilmemizi engelleyecek hiçbir şey yok. Fakat vakit daralıyor ve her şeyi mümkün olduğunca çabuk yapmamız gerekiyor. Sadece iki yılımız var ve bu uzun bir süre değil. Zamanımız kısıtlı."

"Yapılacak çok iş var. İnşa edilmesi gereken çok fazla şey var. Pek çok kişiyle iletişim halindeyiz ve şu anda gelişmeleri bekliyorlar, izliyorlar. Bu yüzden takım oluşturma konusunda gerçek bir fırsatımız var. Başvurumuz kabul edilirse çok mutlu olacağım."

Andretti'nin F1'de Renault veya Mercedes motoru kullanması gerekiyor.

Michael Andretti Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images