Andretti: "Formula 1'e şampiyonluk hedefiyle giriyoruz"

Haberi dinle

Andretti'nin Formula 1 planları, haftalarda General Motors ile güçlerini birleştirmeleri ve ikonik Cadillac markasıyla yarışacak olmaları nedeniyle yeni bir boyut kazanmış durumda.

Aldığı büyük finansal desteğe ve F1 projesinde oldukça ciddi olmalarına rağmen Andretti'nin planları henüz F1 takımlarından ya da Liberty'nin desteğini almamış durumda. Öbür tarafta ise FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Andretti'nin spora değer katacağını düşünüyor.

IndyCar'da başarılı bir takım yaratan Michael Andretti, eğer F1'e girebilirlerse aynı şeyi burada da yapabilecekleri görüşünde.

Forbes'a konuşan Andretti, "Formula 1'e ciddi hedeflerle giriyoruz."

Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman Andretti Autosport Fotoğraf: Andreas Beil

"Oraya ulaşmamız uzun zaman alacak ama sonunda Formula 1'in en iyi takımlarından biri olmak istiyoruz."

"Nihai hedefimiz beş ya da altı yıl sonra Dünya Şampiyonluğu için yarışıyor olmak."

"Formula 1'e sadece orada olmak için girmiyoruz. Bu kimin umurunda ki? Dünyanın en iyilerine karşı yarışmak ve rekabet etmek istiyoruz."

"Bunu asla küçümsemiyoruz. Uzun bir inşa süreci olacak ama sonunda bizi oraya taşıyacak iyi bir planımız var."

"Biz işimize odaklanmalı ve hayır diyenlere kulak asmamalıyız. Aslında hayır diyenleri motivasyon olarak kullanıyorum."

"Onları susturmak her zaman eğlenceli." dedi.