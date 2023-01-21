Andretti: "Formula 1'e şampiyonluk hedefiyle giriyoruz"
Michael Andretti, F1'e katılımlarının kabul edilmesi halinde beş ya da altı yıl içerisinde şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.
Andretti'nin Formula 1 planları, haftalarda General Motors ile güçlerini birleştirmeleri ve ikonik Cadillac markasıyla yarışacak olmaları nedeniyle yeni bir boyut kazanmış durumda.
Aldığı büyük finansal desteğe ve F1 projesinde oldukça ciddi olmalarına rağmen Andretti'nin planları henüz F1 takımlarından ya da Liberty'nin desteğini almamış durumda. Öbür tarafta ise FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Andretti'nin spora değer katacağını düşünüyor.
IndyCar'da başarılı bir takım yaratan Michael Andretti, eğer F1'e girebilirlerse aynı şeyi burada da yapabilecekleri görüşünde.
Forbes'a konuşan Andretti, "Formula 1'e ciddi hedeflerle giriyoruz."
Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman Andretti Autosport
Fotoğraf: Andreas Beil
"Oraya ulaşmamız uzun zaman alacak ama sonunda Formula 1'in en iyi takımlarından biri olmak istiyoruz."
"Nihai hedefimiz beş ya da altı yıl sonra Dünya Şampiyonluğu için yarışıyor olmak."
"Formula 1'e sadece orada olmak için girmiyoruz. Bu kimin umurunda ki? Dünyanın en iyilerine karşı yarışmak ve rekabet etmek istiyoruz."
"Bunu asla küçümsemiyoruz. Uzun bir inşa süreci olacak ama sonunda bizi oraya taşıyacak iyi bir planımız var."
"Biz işimize odaklanmalı ve hayır diyenlere kulak asmamalıyız. Aslında hayır diyenleri motivasyon olarak kullanıyorum."
"Onları susturmak her zaman eğlenceli." dedi.
Alakalı video
Grosjean: "Alonso sanki 22 yaşındaymış gibi yarışıyor"
Wolff'ten Horner'a salvo: "Onun hakkında konuşmak zaman kaybı!"
Son Haberler
Özel Röportaj: Honda takım patronu Alberto Puig'in 2023 hedefleri neler?
Son üç senedir zorlanan, hatta geçen sezonu galibiyetsiz kapatan Honda'nın bu sene tek bir hedefi var: geri dönmek.
Schumacher'in Formula 1'de kullandığı ilk araç açık artırmaya çıkarıldı
Michael Schumacher'in Formula 1'deki ilk yarışı olan 1991 Belçika Grand Prix'sinde kullandığı Jordan 191 tekrar açık artırmaya çıktı.
Leclerc, bir moda projesine başlamış
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton ile motor sporları dışında paylaştıkları bir tutkuyu açıkladı.
Ricciardo: "Piastri, başarılı olmak için sadece piste çıkıp sürmeli"
Daniel Ricciardo, Oscar Piastri'ye mümkün olan her bilgiyi toplaması gerektiğini ancak günün sonunda 'sadece piste çıkıp sürmesi' gerektiğini söyledi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.