Andretti, Formula 1'e girme planlarından vazgeçmedi

Racer'a konuşan Andretti, "Anlaşmanın gerçekleşmemesi bizi gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı."

"Belgelerin imzalanmasına kelimenin tam anlamıyla 48 saat kalmıştı."

"Yine de bir takım satın almaya can atıyorum, ancak şu anda diğer takımlar satılık olmadığı için bu konudaki olasılıklar azalıyor."

"Bakalım olaylar nasıl gelişecek? Fakat bizim tarafımızdan bu konuyla ilgili açık bir ilgi var."

"Şahsen Formula 1'i seviyorum ve bu seriye katılmak markamız için çok büyük bir değer olur."

"Her zaman B planımız ve C planımız var, bu yüzden çalışmaya devam ediyoruz."

"Takım satın alma fikrinden vazgeçmeyeceğim çünkü gelecekte şu anda olmayan bazı fırsatlar olabilir. Bu fırsatları aramaya devam edeceğiz." dedi.