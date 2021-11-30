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Andretti, Formula 1'e girme planlarından vazgeçmedi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Andretti Autosport'un patronu Mario Andretti, Sauber'i satın alma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen Formula 1'e girme planlarından vazgeçmediklerini söyledi.

Andretti, Formula 1'e girme planlarından vazgeçmedi

Andretti, uzun süredir Formula 1'e girmenin hesaplarını yapıyordu ve yeni bir takım kurmaktansa, mevcut takımlardan birisini satın alarak bunu gerçekleştirmek istiyordu.

Bu kapsamda mevcut seçenekleri değerlendiren Andretti, Alfa Romeo adı altında yarışan Sauber Motorsport şirketini satın almaya karar verdi. Ancak Sauber'in sahipleri ile yapılan görüşmeler, anlaşma noktasına gelmişken olumsuz sonuçlandı.

Bu, Andretti'nin kısa vadede spora girmesinin mümkün olmadığı anlamına geliyor fakat Andretti Autosport'un patronu Michael Andretti, satın almak için başka seçeneklere baktıklarını ve F1 planlarından tamamen vazgeçmediklerini açıkladı.

Racer'a konuşan Andretti, "Anlaşmanın gerçekleşmemesi bizi gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı."

"Belgelerin imzalanmasına kelimenin tam anlamıyla 48 saat kalmıştı."

"Yine de bir takım satın almaya can atıyorum, ancak şu anda diğer takımlar satılık olmadığı için bu konudaki olasılıklar azalıyor."

"Bakalım olaylar nasıl gelişecek? Fakat bizim tarafımızdan bu konuyla ilgili açık bir ilgi var."

"Şahsen Formula 1'i seviyorum ve bu seriye katılmak markamız için çok büyük bir değer olur."

"Her zaman B planımız ve C planımız var, bu yüzden çalışmaya devam ediyoruz."

"Takım satın alma fikrinden vazgeçmeyeceğim çünkü gelecekte şu anda olmayan bazı fırsatlar olabilir. Bu fırsatları aramaya devam edeceğiz." dedi.

Andretti logo

Andretti logo

Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images

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