Andretti, Formula 1'e giriş için hâlâ yanıt bekliyor

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1978 dünya şampiyonu Mario Andretti'nin oğlu Michael Andretti, kendi takımını kurarak Formula 1'e 11. takım olarak katılmak istiyor ancak "Andretti Global" adını taşıyacak bu takımın yaptığı başvuru henüz kabul edilmedi ve kabul edileceği de kesin değil.

Aylar süren bekleyişe rağmen Formula 1'in bu başvuruyu tamamen reddetme ihtimali de var çünkü bazı takımlar, 10 takımın yeterli olduğunu düşünüyorlar ve mevcut gelire başka bir takımın daha ortak olmasını istemiyorlar.

F1 yönetiminin kendisi de takım sayısını artırmanın öncelikleri arasında yer almadığını söylemişti. Hal böyle olunca başvurunun durumu pek iç açıcı değil .

WTF1 podcastine konuk olan Mario Andretti, yaşananlar hakkında şöyle dedi: "Bazen bunun bu kadar zor olmasına gerçekten inanamıyorum."

"Fakat bizim ne kadar ciddi olduğumuzu, hedefimize ulaşmayı ne kadar istediğimizi anlamalılar çünkü bu, gerçekten büyük yatırımlar içeren çok uzun vadeli bir proje."

Emerson Fittipaldi and Mario Andretti with Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"İnsanlar bizim ne kadar ciddi olduğumuzu biliyorlar. Biz uzun zamandır motor sporları dünyasındayız ve burayı seviyoruz. Tüm hayatımız boyunca bunu yaptık. Öyleyse sorun nedir?"

"Takım patronlarından hangisiyle konuşursak konuşalım, anlaşmaya varılabileceği hissine kapılıyoruz fakat sonrasında durum aniden değişiyor."

"Şu anda durumun tam olarak hangi seviyede olduğu belli değil. Bence asıl problem takımların ve Liberty Media'nin konumu."

"Eğer spora girmemize izin verilmezse , bu motor sporları serüvenimizin en büyük hayal kırıklığı olacak. Benim spora olan sevimi başlatan şey Formula 1'di. Eğer bizi reddederlerse, o zaman kariyerimin en kötü anı bu olacak."

Görüşmelerin durumu sorulduğunda Andretti, "Tüm taleplere yanıt verdik. Şimdi sadece bekliyoruz. Formula 1'in başka neye ihtiyacı olduğunu dinlemeye hazırız."

"Her gün projemiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Andretti, spora girmesi halinde Renault ile ortaklık kurmayı planlıyor.