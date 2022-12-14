Andretti: "Formula 1'e giriş, güzel bir 'Noel hediyesi' olurdu"
Michael Andretti, şirketine Formula 1'de yer verilip verilmeyeceğini "önümüzdeki birkaç hafta içinde" öğrenmeyi umuyor.
Amerikalı Andretti Global, uzun bir süre önce 2024'te spora girmek için gerekli başvuru yaptı ve 11. takım olmak için tüm ihtiyaçları karşılıyorlar.
Yine de Formula 1, görüşmeleri ve başvuru sürecini ağırdan alıyor çünkü mevcut 10 takımlık sistem oldukça iyi çalışıyor.
Süreç aylardır devam ediyor ve hem F1 hem de FIA'dan gelen tepkiler çok parlak değil.
Yine de Andretti, geçen hafta Indianapolis'te şirketin tüm yarış programına ev sahipliği yapacak geniş kapsamlı yeni bir tesis inşa edeceğini açıkladı.
Tesis açıldığında IndyCar ve IMSA programlarının yanı sıra Formula E ve Extreme E programları için merkez üssü olacak. Ancak bu yarış sayının ileride artması mümkün.
Louis Foster, Andretti Autosport with Michael Andretti
Fotoğraf: Andretti Autosport
Michael Andretti, IndyStar'a verdiği demeçte, "Bu sadece IndyCar ile ilgili değil."
"Bununla daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmak istiyoruz."
"Le Mans'tan Monako'ya, Indy 500'den Daytona 500'e kadar tüm otomobil yarışlarında yer almak istiyoruz."
"Nihayetinde gelecekte her şeyin tek bir çatı altında olmasını istiyoruz."
"Ana hedefimiz tam olarak bu ve bu hedefe ulaşmak için pek çok planımız var." dedi.
Andretti'nin F1'e genişlemesinin önündeki en büyük engel şu anda yürürlükte olan ticari model gibi görünüyor.
Bu hususların başında ödül parasının mevcut katılımcılar arasında paylaştırılma şekli geliyor.
Son yıllarda yapılan değişiklikler bu paylaşımı her zamankinden daha adil hale getirdi ancak 10 takımın hepsi belli oranda ücret alıyor.
Andretti'nin eklenmesi durumunda bu pay 11'e bölünecek ve bu da mevcut Formula 1 takımlarının gelirini düşürecek.
Bu nedenle takımlar yeni bir katılımcıya tereddütle bakıyor..
Şampiyonaya yeni bir takımın kabul edilmesi halinde bu organizasyonun, 200 milyon dolarlık bir katılım ücreti ödemesi gerekiyor. Bu para 10 takım arasında paylaştırılsa da, sadece bir kez ödeniyor..
Andretti'nin başvurusunun tam olarak ne aşamada olduğu bilinmiyor ancak Michael, Noel'den önce bir çözüme ulaşmayı umuyor.
Speedcafe.com'a konuşan Michael, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karar çıkmasını umuyoruz. Bu kesinlikle güzel bir Noel hediyesi olurdu." dedi.
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