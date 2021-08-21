RACER'ın haberine göre Andretti Autosport takımının sahibi Michael Andretti, aktif Formula 1 takımlarından birisini satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

Kaynaklara göre 1993 McLaren F1 pilotu Andretti, Haas F1'in sahibi Gene Haas da dahil olmak üzere birden fazla takımın temsilcisiyle görüşme halinde.

Ancak habere göre Haas ile yapılan görüşmeler ilk aşamadan öteye geçmedi ve Andretti de F1 padokunda başka takımlara bakmak zorunda kaldı.

En iyi seçeneklerin 2016 yılında Longbow Finance SA'ya satılan Alfa Romeo Sauber ve 2020'de Dorilton Capital tarafından satın alınan Williams olduğu düşünülüyor.

Andretti, RACER'a şöyle konuştu: “Bunu yapmak harika olurdu ancak gerçekleşmesi için gidilmesi gereken çok uzun bir yol var."

"Eğer doğru fırsat gelirse o zaman elimizden geleni yapacağız. Fakat henüz orada değiliz.”

Andretti Autosport, kendi takımını kurmak yerine mevcut ekiplerden birini almak istiyor çünkü Formula 1'e yeni gelen her takımın 200 milyon dolarlık katılım ücreti ödemesi gerekiyor.

Bu kural son Concorde Anlaşması'na dahil edildi ve mevcut takımların finansal anlamda etkilenmesinin önüne geçilmesi hedeflendi. Bu miktar takımların kendi altyapısını kurması, personel bulması ve hepsinden önemlisi, sıfırdan bir araç tasarlayıp, üretmesi gerekeceği için büyük bir engel taşıyor.

Andretti Autosport birçok farklı yarış serisinde yer alıyor. Bunlar arasında IndyCar, Indy Lights ve Formula E de var. IMSA'da bir LMP3 takımına da sahip olan Andretti, aynı zamanda Zak Brown ile birlikte United Autosports'un eş sahiplerinden biri.

Andretti bu yılın başlarında olası bir devralma için Andretti Acquisition Company'yi kurmuştu.