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Formula 1 Haberler

Andretti, Formula 1 planlarından henüz vazgeçmiş değil

Ekleyen:
, Şef Editör

Mario Andretti, RacingNews365'le yaptığı özel röportajda, oğlu Michael'ın F1 takımı satın alma planlarından vazgeçmediğini belirtti.

Andretti, Formula 1 planlarından henüz vazgeçmiş değil

Mario Andretti, Alfa Romeo F1 takımını yöneten Sauber'i satın almak istemiş ve bu kapsamda takımın sahibi Islero Investments'in %80'lik hissesi için teklifte bulunmuşu.

Ancak anlaşma, ekim ayındaki Amerika GP'den önce rafa kalktı ve başlangıçta finansal sorunlar olduğu iddia edilse de, anlaşmanın gerçekleşmemesinin sebebi olarak "kontrol sorunları" işaret edildi.

Alfa Romeo girişimi başarısız olsa da Andretti, F1 planlarından vazgeçmiyor ve yakın zaman F1'e girmek istiyorlar.

RacingNews365'in özel röportajında konuşan 1978 Dünya Şampiyonu Mario Andretti, oğlunun temel isteklerinden birisinin F1'de takım sahibi olmak olduğunun atını çizdi.

Andretti, F1'e olan ilginin hâlâ devam edip etmediği sorulduğunda, "Bununla ilgili söyleyebileceğim tek şey, Michael'ın bundan vazgeçmediği."

"Aklında Formula 1 dünyasına girmek var ve iyi insanlar tarafından destekleniyor. Bizi seyretmeye devam edin! Daha bitmedi." dedi.

Andretti aynı zamanda 2022'deki yeni kural dönemiyle birlikte Formula 1'in değişeceğini ve daha da heyecanlı hale geleceğini düşünüyor.

F1'de 12 yarış kazanan Andretti, "Yeni sezonda teknik kuralların nasıl bir etki yapacağını göreceğiz, açıkçası sabırsızlıkla bekleyecek çok şey var."

"Gridin daha yakın olup olmadığını göreceğiz. Bu yeni kurallar nedeniyle herkes hemen hemen sıfırdan başlıyor." dedi.

Hangi takımların bir adım öne çıkabileceği sorulduğunda Andretti, "Bence şu anda gözler Ferrari ve McLaren'a çevrilmiş durumda. Red Bull ve Mercedes'e meydan okuması beklenen temel kişiler onlar."

"Her şey ortada duruyor. Bu da delecek sezonla ilgili endişe ve beklentiye yol açıyor."

"Yeni kurallar geldiğinde her zaman biraz değişiklik oluyor, ki bu iyi bir şey. Öngörülemezliğin harika olacağını düşünüyorum."

"Fakat temelde yine aynı kişilerin önde olacağını düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, the rest of the field at the start

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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