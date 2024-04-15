Andretti, FOM ile 'önemli' bir toplantı yapacak
Silverstone'da bir üs açılacağı haberinin ardından Mario Andretti, Andretti Global'in son durumu hakkında bilgi verdi.
Carl Bingham / Motorsport Images
Formula 1 yönetimi tarafından reddedilmelerine rağmen, Andretti hâlâ gridde yer alma çabalarını sürdürüyor.
1978 Dünya Şampiyonu Mario Andretti, Formula 1'e girebilmek için FOM ile 'önemli bir toplantı' yapılacağını doğruladı.
Andretti, Sports Illustrated'a verdiği demeçte, "Şu ana kadar basına yansıyanlardan bağımsız olarak, her gün bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."
"Bu konuda geçerli bir yaklaşımımız olduğunu düşünüyorum."
"FIA onaylar konusunda bizi çok zorladı ve FOM'dan almamız gereken bir onay daha var. Önümüzdeki günlerde önemli bir toplantı yapacağız, umarım bundan olumlu sonuçlar alırız." dedi.
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