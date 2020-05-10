Andretti, Ferrari'yi IndyCar'a çağırıyor

Formula 1 Şampiyonu ve Indy 500 galibi Andretti, bütçe sınırı nedeniyle Formula 1 takımını küçültmek zorunda kalacak olan Ferrari'nin IndyCar'a gelmesinin bir seçenek olabileceğini söyledi.

1978 Formula 1 Şampiyonu olan Andretti, IndyCar'da da 4 yarış zaferine sahip.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Andretti, "Ferrari'nin şampiyonaya katılması harika olur. Sadece motor üreticisi olarak değil, aynı zamanda şasi üreticisi olarak. Evet, bu durumda kuralların değişmesi gerekir ancak bu sorun değil. Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto'yu, IndyCar'ın sahibi Roger Penske ile görüşmeye davet ediyorum." dedi.

IndyCar'da tüm takımlar aynı şasiyi kullanırken, seride iki motor üreticisi yer alıyor: Chevrolet ve Honda. Şasiyi yine İtalyan Dallara şirketi üretiyor.

Formula 1'de en büyük bütçeye sahip olan Ferrari'nin sporda planlanan 145 milyon dolarlık bütçeye düşebilmesi için ciddi personel çıkarması gerekecek. Motorsport.com, Ferrari'nin bu yüzden işten çıkarmak zorunda kalacağı deneyimli yarış personeli için Le Mans'da hiper araç sınıfında yarışmayı planladığını öğrenmişti.

Binotto'nun personel çıkarma konusunda isteksizliği, Ferrari'nin farklı serilere yönelmesinde etkili olabilir.

Ferrari daha önce hiç IndyCar'da yarışmadı ancak Formula 1'deki görüşmelerde koz olarak kullanabilmek için 1986 yılında o dönemde Champcar olan seri için araç hazırladı.