Andretti: "Ferrari, stratejik kararlarda akıllı görünmeye çalışırken aptal gibi göründü"

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2022, yeni Formula 1 düzenlemeleri altındaki ilk sezondu ve Ferrari son yıllara oranla büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı.

Takım ilk yarışların ardından şampiyonluk için çekişecek gibiydi ancak stratejik hatalar da dahil olmak üzere pek çok şeyin birleşmesi, bunu yapmalarının önüne geçti.

Sonuç olarak Ferrari, ilk üç yarışta iki galibiyet alırken, sonraki 19 yarışta sadece iki galibiyet alabildi.

Bu zorlu yılın ardından Ferrari patronu Mattia Binotto, yönetimin kendisine güvenmemesinden ötürü istifasını sundu ve 31 Aralık'ta görevini bırakacak.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği bir röportajda Mario Andretti, Binotto'nun ayrılığından ziyade, stratejik anlamda değişiklik yapılması gerektiğini savundu.

Andretti, "En tepedeki adamı değiştirmeye gerçekten gerek var mıydı?"

"Sağlıklı bir yargıya varabilmek için bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak gerekir ama benim için açık olan şey stratejik anlamda değişiklik yapılması gerektiğiydi."

Mario Andretti Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu kadar hızlı bir aracınız olduğunda, çılgınca bir şey yapmak zorunda değilsiniz."

"Rakip takımların yumuşak lastikle başladığı ama Ferrari'nin orta-sert lastikleri tercih ettiği anlar vardı. Diğer üst düzey takımlar bunu asla yapmıyor."

"Her zaman zeki olduğunuzu kanıtlamak zorunda değilsiniz." dedi.

82 yaşındaki Andretti, Ferrari'nin kendisini "akıllı" gibi göstermeye çalışırken, tam tersi aptal gibi göründüğünü söylüyor.

"Orada bazı aptallıklar gördük. Bundan kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum ama sistemin değiştirilmesi gerekiyor."

"Sürücülerin sürece daha fazla dahil olması gerekiyor, lastiğin nasıl davrandığını sadece onlar hissediyorlar."

"Charles Leclerc'in Brezilya'da geçiş lastikleriyle piste gönderilmesi... Aman tanrım!"

"Benim için durum açık; Ferrari rekabetçi olmak için her şeye sahip fakat bazen insan hatası yaşıyorlar."

"Bence bu başarısızlığın temelinde verilere ve teknolojiye aşırı güven yatıyor. Bilgisayarlar ve yüksek teknoloji iyi ama bazen deneyime de ihtiyaç duyarsınız."

"2023'te güçlü bir Ferrari görmeyi bekliyorum ve bana göre bunu görmek Formula 1'in tamamı için iyi olacak. Önümüzdeki sezon için Red Bull Racing, Ferrari ya da Mercedes'ten birini seçme şansım olsaydı, her seferinde Ferrari'yi seçerdim."

"Bu bir risk ama güzel bir risk. Ferrari Ferrari olarak kalır, herkes orada çalışmak ister. Bir Ferrari pilotu olarak yarışabildiğinizde, kariyeriniz bambaşka bir anlam kazanır."