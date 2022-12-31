Andretti: "Ferrari, 2023'te rekabetçi olacak"

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F1-75, 2022 yılındaki 22 yarışın 12'sinde pole pozisyonunu kazanarak, saf hızını kanıtladı ancak bunu her zaman yarış performansına dönüştüremedi.

Sonuç olarak 22 yarışta sadece dört zafer aldılar ve bunların iki ilk üç yarışta geldi. Bunun ardında pek çok sebep vardı. Örneğin araç lastikleri çalıştırmada yeterince iyi değildi, takım çok sayıda strateji hatası yaptı, pilotlar zafere mâl olan hatalar yaptılar ayrıca araç gelişimi de yıl sonuna doğru istenilen seviyede olmadı.

Yine de temel olarak iyi bir araca sahip olmak, Ferrari'ye 2023 için umut veriyor. Mario Andretti de kendilerinin 2023'te güçlü olacağına inanıyor.

1978 dünya şampiyonu Andretti, Soymotor'a şöyle dedi: "Bence rekabetçi bir paketleri var ve bunu 2022'de kanıtladılar."

"Gelecek yıl için birkaç güncelleme dışında teknik anlamda çok fazla şeyin değişmesine gerek olmayacak, bu yüzden Ferrari'nin mücadelede olacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur çünkü bu F1 için iyi olur."

"Bazı değişiklikler olacak fakat sürücü kadrosu aynı kalacak ve bu, iyi bir şey. Bence çok iyi bir kadroları var. Leclerc ve Sainz birbirlerini iyi şekilde tamamlıyorlar ve her birinin kazanma kapasitesine sahip olduğunu zaten gördük."

"Ferrari 2023'te çok güçlü olabilir ve şampiyonluk için gerçek bir rakip olabilir."

"Ayrıca Binotto'nun ayrılığından kötü şekilde etkileneceklerini de sanmıyorum. İnsan kısmı çok önemli ama ekipman daha önemli ve o da şüphesiz ellerinde fazlasıyla var."

"Sanırım yaptıkları bazı hataları kabul ettiler, Carlos ve Charles ise tekrarlayamayacakları bazı şeyleri konuşacaklardır."

"Elbette her şey daha iyi olabilir ama herkes bir araya gelip sorunları çözebilir."

"Bazen hatalardan ders çıkarırsınız. Bu yüzden Ferrari'nin 2023'te rekabetçi olacağına çok inanıyorum." dedi.