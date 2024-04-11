Andretti, F2 ve F3 gridine dahil olmayı planlıyor

Andretti, F1 projesi ilerlemeye devam ederken, Silverstone Park arazisinde yeni bir tesise taşınmaya başladı.

Takımın F1'e eninde sonunda katılacağını varsayarsak, F3 ve F2 programlarını da yeni tesiste yürütmeyi planlıyor.

Formula E takımının da Banbury yakınlarındaki mevcut üssünden taşınması ve potansiyel olarak bir spor otomobil programının da eklenmesi amaçlanıyor.

Michael Andretti, "Bu iki tesis, esas olarak F1 için olacak."

"Ama aynı zamanda Formula E takımımızı da buraya getirmek istiyoruz."

"Amacımız F1 takımını destekleyecek bir F3/F2 takımına sahip olmak, belki bir de WEC takımına sahip olmayı düşünebiliriz. Yani burayı Avrupa yarışları için bir merkez haline getirmek istiyoruz, bu alanda çok fazla harika planımız var." dedi.

Andretti, destek serisi programlarının ansılamacının Amerikalı genç yetenekleri teşvik etmek olduğunu, ancak bu programların ABD'den gelenlerle sınırlı kalmayacağını belirtti.

Autosport'a verdiği demeçte, "Sadece Amerikalı sürücülerle çalışmayı planlamıyoruz ama elbette bu Amerikalı sürücüler için iyi bir merdiven olacak."

Fotoğraf tarafından: Andreas Beil

"Yani dünya çapında yetenekleri arıyoruz ama bu aynı zamanda Amerikalı sürücülere adil bir şans verecek. Çünkü normal şartlarda bir Amerikalı buraya geldiğinde aynı muameleyi görmez."

"Ekibimizde herkese adil bir şekilde davranılacak ve ayrıca gerçekten sürücünün yetenekli olup olmayacağını anlayacağız."

"Çünkü çoğu zaman bilemezsiniz, bir baba çocuğunun iyi görünmesi için 200 günlük test ve benzeri şeylere para ödüyor olabilir!"

Andretti Global ortağı Dan Towriss, F2 ve F3 programlarının F1 girişinin onaylanmasını bağlı olduğunu dile getirdi.

Autosport'a verdiği demeçte, "Bu, işin F1 kısmının sonuçlandırılmasıyla bağlantılı olacak."

"Ancak sürücülerin geliştirilmesi her zaman Michael'ın bir özelliği olmuştur."

"Bu onun için çok önemli bir şey, bu yüzden hangi seride olursak olalım, geleceğin sürücülerini yaratan bir gelişim serisi olacak."

"Bazen insanlar 'Oh, sadece IndyCar sürücülerini getirmek istiyorlar' diye düşünüyorlar. Bence şu anda kesinlikle sıçrama yapabilecek bazı yetenekli IndyCar sürücülerimiz var."

"F3 ve F2 ile birlikte bir gelişim serisine sahip olmak istiyoruz, böylece sürücüleri geliştirerek onları yukarıya taşıyacağız."

"Amerikalı sürücülerin doğru zamanda buraya gelmelerini ve F1 koltuğu için tüm fırsatlara sahip olmalarını sağlıyoruz."