Andretti: "F1'in neden daha geniş araçlara geçtiğini hiç anlamamıştım"

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Formula 1'de 2016 yılının ardından daha geniş araçlara ve daha büyük lastiklere geçilmişti. Fakat son yıllarda sürücülerin birbirlerini takip etmesi epey zorlaştı

Melbourne ve Monte Carlo gibi yerlerde hiç geçiş olmazken, çoğu yarışta sadece DRS yardımıyla geçiş mümkün oldu.

Fakat 2022 yılında kurallar değişiyor ve sürücüler tamamen yeni araçlara sahip olacaklar. F1 ve FIA, uzun zamandır bu yeni kurallar üzerinde çalışıyor. Bu açıdan yeni kural dönemine epey iyi hazırlanmış gibi görünüyorlar.

F1, bir yıl gecikmeli olarak karşımıza çıkan yeni araçlarla sorunları çözmeyi hedeflerken, F1 efsanesi Michael Andretti, yeni araçların boyutlarının hâlâ büyük bir problem olduğunu düşünüyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Amerikan F1 Dünya Şampiyonu, “Bildiğim kadarıyla bu peş peşe giderken daha az kirli hava üretmek üzere tasarlandı, bu yüzden arka arkaya sürmek daha kolay olmalı.”

“Fikir, üst yapıda kirli hava üreten alanları azaltmak ve aracın alt kısmından daha fazla yere basma gücü üretmek."

"Şahsen F1'in birkaç yıl önce neden daha geniş araçlara ve büyük kanatlara geçtiğini hiç anlamamıştım .”

"Bu, kirli havayı artırdı ve DRS'ye daha da bağımlı hale gelmiş oldular. Şimdi haklı olarak başka yöne gidiyorlar. Ancak bunun sürücülerin virajlarda tekrar öndeki araca yakın kalabilmeleri için yeterli olup olmayacağını tahmin etmeye cesaret edemiyorum."

"Yüzde 30 daha iyi olsaydı bu, iyi bir ilerleme olurdu." dedi.

Autosport 2022 F1 mock up, wide view Fotoğraf: Matt Fiveash