Andretti: "F1'e mevcut takımlardan biriyle girme ihtimalimiz yok"

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Andretti Global, daha önce Sauber'i satın alarak Formula 1'e girmenin hesaplarını yapıyordu ancak taraflar maddi konularda anlaşamadılar.

Hal böyle olunca Andretti diğer seçeneklere baktı ve griddeki mevcut takımlardan hiçbirisi, takımını kendilerine satmaya yanaşmadı.

Bunun üzerine Andretti Global, 2024'te 11. takım olarak F1'e girmek için gerekli başvuruları yaptı ancak henüz bekledikleri haber gelmedi.

Mevcut F1 takımlarının çoğu, Andretti'nin spora girişinin kendilerine ya da spora hiçbir katkıda bulunmayacağını öne sürüyor. Bu yüzden de projeye pek sıcak bakmıyorlar.

1978 F1 dünya şampiyonu Mario Andretti, La Gazzetta dello Sport mikrofonlarına yaptığı açıklamada, aile takımının 2024'ten itibaren F1'e girebileceğini hatta ön tarafta yarışabileceğini söyledi.

Andretti, 'Devam ediyoruz, her gün konuşuyoruz. Vazgeçmiyoruz."

"Her hafta bir şeyleri daha da netleştiriyoruz ve görünüşe bakılırsa neredeyse olmak istediğimiz noktadayız."

"F1'e mevcut bir takımla katılma şansımız yok, bu yüzden 11. takım olmayı hedefliyoruz."

"Amacımız 2024'te pistlerde olmak. Bazı kilit isimlerle şimdiden temasa geçtik ama şimdiden bize geleceklerini söylemeleri mümkün değil." dedi.