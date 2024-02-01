Andretti, F1'e katılma teklifinin reddedilme gerekçesine katılmıyor

Ancak çalışmaların hızla devam ettiğini belirtmek dışında projenin bir sonraki adımının ne olacağını söylemekten kaçındı.

Amerikan otomotiv devi General Motors'un desteğiyle Andretti, 2028'de Cadillac güç ünitesine geçmeden önce ilk yılında bir Renault müşteri motoru kullanarak 2025 gibi erken bir tarihte F1 dünya şampiyonasına katılmaya hazırdı.

Takımın teklifi 2 Ekim'de FIA tarafından onaylandı. Ancak daha sonra F1 organizasyonu ve CEO'su Stefano Domenicali tarafından incelenmek üzere ikinci aşamadan geçmek zorunda kaldı.

Çarşamba günü F1, Andretti'yi neden reddettiğine dair detaylı bir açıklama yayınladı ve takımın potansiyel rekabet gücünü sorguladı.

Yapılan açıklamada, "başvuru sahibinin şampiyonaya katılma başvurusunun ardından şampiyonada başarılı olamayacağı sonucuna vardık." denildi.

Photo by: Andretti Autosport Andretti Cadillac logo

Ancak Cadillac güç ünitesi 2028'de hazır olduğunda Andretti'nin tekrar denemesi için kapı açık bırakıldı. F1, "2028 F1 dünya şampiyonasına GM güç ünitesiyle girecek bir takımın başvurusuna, ya bir GM çalışma takımı olarak ya da izin verilen tüm bileşenleri kendi bünyesinde tasarlayan bir GM müşteri takımı olarak farklı bakacağız." açıklamasını yaptı.

Takım, F1'in duyurusundan sonra yaptığı kısa açıklamada, rekabetçi olamayacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Açıklamada, "Andretti Cadillac, Formula 1 yönetiminin paylaştığı bilgileri incelemiş ve içeriğine kesinlikle katılmamıştır."

"Andretti ve Cadillac, F1'de dünyanın en iyileriyle birlikte yarışacak gerçek bir Amerikan takımı kurmaya kararlı iki başarılı küresel motor sporları kuruluşudur."

"Son derece rekabetçi bir otomobil ve güç ünitesi geliştirme konusunda, arkasında deneyimli bir ekiple kaydettiğimiz önemli ilerlemeden gurur duyuyoruz ve çalışmalarımız hızla devam ediyor."

"Andretti Cadillac ayrıca desteklerini ifade eden taraftarlara da teşekkür eder." denildi.

Günün erken saatlerinde takımın patronu Mario Andretti bir tweet attı: "Yıkılmış durumdayım. Başka bir şey söylemeyeceğim çünkü yıkılmış olmaktan başka bir kelime bulamıyorum."