Andretti, F1'e katılma konusunda "iyimser bir ilerleme" kaydetti

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F1 efsanesi Mario Andretti'nin oğlu olan Michael Andretti, 2024 Formula 1 sezonunda yeni Andretti Global takımıyla F1'e girmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Andretti, FIA'ya gerekli başvuruları yaptı ve arka planda projeye yönelik hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyorlar.

Fakat mevcut Formula 1 takımları, Andretti'nin gelişine pek de sıcak bakmıyorlar çünkü böyle bir durumda ödül parası 11 takım arasında dağıtılacak. Yine de Andretti, spora değer katabileceğine inanıyor ve bundan ötürü başvurusunun ardında duruyor.

F1 henüz yeni takımlara ihtiyaç duymadığı için bu süreci ağırdan alıyor ve Andretti'ye net bir yanıt vermiyor.

Ancak The Race'e konuşan Michael Andretti, son dönemde "iyimser bir ilerleme" kaydettiklerini doğruladı.

Andretti, "Hâlâ ilerleme kaydediyoruz."

"Hâlâ çok çalışıyoruz. Son birkaç ayda oldukça iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Kesinlikle pes etmiyoruz." dedi.

Andretti, pozitif giden şeyler konusunda detay vermedi fakat mevcut plana sadık kaldıklarını ima etti.

Andretti'nin F1'e girerken Porsche ile ortaklık kuracağı yönünde iddialar bulunuyor. Ayrıca Andretti, Porsche F1'e gireceğini açıklamadan önce, Renault ile tedarik konusunda anlaşmıştı.