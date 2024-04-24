Andretti: "F1'e girmek için başka ne yapabiliriz bilmiyoruz"

Andretti Cadillac'ın kendi ekibini kurarak spora girme teklifi FIA tarafından onaylandı fakat Formula 1 tarafından reddedildi.

Buna rağmen Andretti, kısa bir süre içerisinde Silverstone fabrikasını işler hale getirdi ve açılışını yaptı.

Associated Press'e verdiği bir röportajda Mario Andretti, Formula 1'e karşı "kinlendiğini" çünkü neden reddedildiklerini bilmediğini söyledi.

Andretti, "Aslında kırgınım. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Yeni bir takımın gelmesi ciddi bir yatırımdır, 11 takımlı bir seri 10 takımlı bir seriden daha değerlidir."

"Bana neyi yanlış yaptığımızı söyleyin..."

"Önümüzdeki hafta görüşmeler olacak ve ben de bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Şu ana kadar sadece bir toplantı yapıldı. Bazı fırsatlar kaçırıldı. Fakat bu konuda ne söylenebilir ki? Artık ileriye bakmalıyız."

"Şahsen umudumu kaybetmiyorum, bu yöndeki çalışmalarımızı devam ediyor. Gördüğünüz gibi bunlar sadece lafta kalmıyor. Silverstone'daki fabrikayı açarak ne kadar ciddi olduğumuzu kanıtladık."

"Şunu söylemeye çalışıyoruz: 'Ne isterseniz yapacağız. Bize sadece neye ihtiyaç duyduğunuzu söyleyin'"

"Ancak şu ana kadar aldığımız tek yanıt 'Gelmenizi istemiyoruz, kendinizi utandırmanızı istemiyoruz' gibi bahaneler."

"biz kendimizi utandırmak istemiyoruz ve General Motors bu projeden heyecan duyduğunu açıkça belirtti."

"Uzun vadeli bir bağlılıkları var ve başka ne yapabiliriz bilmiyorum." dedi.