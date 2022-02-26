Andretti: "F1'e girmek için bir ay içerisinde cevap almamız gerekiyor"

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Andretti Global, yakın bir zaman önce F1'e girmek için başvuruda bulundu ve işleri yoluna koymak adına yeterli zamana sahip olması için kısa zamanda bir cevap alması gerekiyor.

Andretti, F1'e girmek için resmi bir zaman dilimi olmamasına rağmen, FIA'nın karar vermesi için daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi.

Amerikalı, Motorsport.com'a, "Hızlı bir cevap almamız gerekiyor çünkü 2024'te orada olabilmemiz için zaman geçiyor. Bir ay içinde cevabı öğrenmemiz gerekiyor." dedi.

Andretti, F1'e giriş planlarıyla ilgili bazı önemli detaylar verdi ve IndyCar sürücüsü Colton Herta'yı getirmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Amerikalı, Herta'nın varlığının, sporun Miami, COTA ve potansiyel olarak Las Vegas'a gideceği bir dönemde takımın F1'deki başarısı için önemli olduğuna inanıyor.

Andretti, Verstappen'in Hollanda'nın spora olan ilgisini artırmasının, bir Amerikan sürücünün de ABD'nin potansiyel taraftarları için aynısını yapabileceğini gösterdiğini söyledi.

59 yaşındaki eski yarışçı, "Hollanda'daki izlenmelerin artığını görüyorsunuz çünkü bir sürücüleri var."

"Burada kimse yok. Eğer Colton gibi takipçileri olan iyi bir sürücü alırsanız bence harika olacak."

"Bana kalırsa bu çok basit bir mesele. Neden beklendiğini anlamıyorum, umarım çözerler. Formula 1 için çok iyi olacak büyük planlarımız var."

"Destekçilerim harika, sadece Formula 1'de olduklarını söylemek için değil rekabetçi olmak için buradalar. Onlar spor insanları, bazı takımları rekabetçi olmadıkları yerden rekabetçi olacağı bir konuma getirdiler. Bu yüzden bu işi nasıl yapacaklarını biliyorlar."

"Bu nedenle bunu yapamazsak çok yazık olacak. Bu herkes için iyi olur." dedi.

#81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Colton Herta Fotoğraf: Chris duMond / Motorsport Images

Michael'in babası 1978 F1 dünya şampiyonu Mario Andretti, herhangi bir karara varılmamasına rağmen, takımın motor tedarikçisinin büyük olasılıkla Renault olacağını öne sürdü.

Takımın 2024 girişi için onay alması durumunda Ferrari'nin de bir seçenek olacağı anlaşılıyor.

Michael Andretti, Renault'un "seçeneklerden biri" olduğunu ancak "başka bir aday" daha olduğunu ve henüz bir karara varılmadığını söyledi.

Andretti, takımın fabrikası için, uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri'nde bir merkez olmasını tercih edeceğini ama Avrupa'da da bir yere ihtiyaç duyabileceklerini belirtti.

Andretti, "Nihayetinde burada bir fabrika olmasını isteriz."

"İlk aracın, Haas'ın şimdi yaptığı gibi dışarıdan alınması gerekir. Sonra kendi aracımızı yaparız."

"Hayalim bunu burada yapmak ve gerçek bir Amerikan aracına sahip olmak. Birleşik Krallık'ta yine de büyük bir varlığımız olacaktır ama asıl yapım burada olmalı." dedi.

Andretti, bir F1 takım patronu olma olasılığı hakkında, "Çok heyecanlıyım."

"Bunu uzun bir süredir yapmak istiyorum. Bence markamız için harika bir şey ve bizi farklı bir seviyeye götürecektir."

"IndyCar'ı da yukarı taşıyacaktır. Ben yarış işindeyim ve her zaman daha iyisini yapmamızı istiyorum." dedi.