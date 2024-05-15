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Formula 1 Emilia Romagna GP

Andretti, F1'e girişinde ABD Kongresi'nin müdahalesini açıkladı

Mario Andretti, Andretti'nin F1 teklifi konusuna ABD'de Kongre üyelerinin müdahalesini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Mario Andretti, 1978 Formula 1 World Champion

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Andretti'nin gelişmekte olan F1 takımı, Liberty Media tarafından reddedildi.

F1'in Andretti'nin teklifini reddetmesi ancak 2028'de olası bir giriş için kapıyı açık bırakmasıyla birlikte Andretti giriş hazırlıklarına devam etmeye karar verdi. Buna, Silverstone'da yeni bir üretim tesisinin açılması ve tesiste 60 kişilik istihdam için işe alım sürecinin başlatılması da dahil.

Ancak, Andretti/General Motors'un 11. F1 takımı olma teklifine kapılar hâlâ kapalıyken, Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı en geç 21 Mayıs'a kadar cevap istedi.

Miami Grand Prix'si öncesinde Kongre üyeleriyle bir araya gelen 1978 F1 Dünya Şampiyonu Mario Andretti, yayıncı kuruluş Sky F1'den Martin Brundle'a verdiği demeçte konuyla ilgili son durumu anlattı.

Andretti, "Söyleyebileceğim tek şey, her gün bunun üzerinde çalıştığımız."

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"Her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazırız, sadece bize ne olduğunu söyleyin ve biz tamamız."

"Mümkün olan her şekilde hazırlanıyoruz ve niyetimiz 2026'da gridde olmak."

Daha önce PlanetF1.com'a verdiği bir röportajda da Andretti, tüm takımlar ve üreticiler için yeni bir sayfa olacak büyük düzenleme değişiklikleri göz önüne alındığında 2026 sezonunun ulaşılabilir olduğuna inandığını söyledi.

"Şimdiden üzerinde çalışıyoruz. Silverstone'a gelin, size gösterelim!"

Kongre ile görüşmenin nasıl gerçekleştiğine gelince, Andretti şöyle açıkladı: "Formula 1'in Pennsylvania Avenue'da Red Bull sergisi vardı ve o zaman Kongre üyeleri durumumuz hakkında düşündüğümden daha fazla şey biliyordu."

"Benden oraya gelmemi ve neden buraya girmemize izin verilmediğini açıklamamı istediler. Demek ki durum buymuş."

Race start

Race start

Fotoğraf: Erik Junius

Bu ayın başlarında, Birleşik Devletler Kongresi'nin 12 üyesi Liberty Media'ya CEO Greg Maffei'ye hitaben bir mektup göndererek reddedilmeyle ilgili cevaplar talep etti.

Bunlar arasında Concorde Anlaşmasının 12 takıma kadar izin vermesine rağmen takımın neden reddedildiği yer alıyordu.

Kongre'nin 12 üyesi ayrıca F1'i Andretti'yi 'birçoğu GM gibi Amerikan otomotiv şirketleriyle doğrudan rekabet eden yabancı otomobil üreticilerine bağlı olan Avrupa Formula 1 yarış takımlarının mevcut dizilimi nedeniyle' reddetmekle suçladı.

Mektupta ayrıca F1'in Andretti'yi reddetmesinin Amerikan antitröst yasalarını ihlal edebileceği ve F1'e katılımın liyakate dayalı olması ve sadece mevcut yarış takımlarını korumakla sınırlı kalmaması gerektiği belirtiliyor. Mektupta, 'Formula 1'in Miami, Florida; Austin, Texas ve Las Vegas, Nevada'daki üç yarış etkinliği de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan varlığı göz önüne alındığında özellikle doğru olduğu' belirtildi.

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