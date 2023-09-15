Andretti, F1'e giriş onayına gittikçe yaklaşıyor

FIA tarafından açılan giriş süreci birkaç aydır devam ediyordu ve Andretti 2025 veya 2026'da gride katılmak için başvuran adaylar arasında en yüksek profile sahip olanıydı.

Padok kaynakları, Amerikan ekibinin teklifinin ilk adımı geçmeye yakın olduğunu ve FIA'nın onayının önümüzdeki hafta kadar erken bir tarihte beklendiğini öne sürdü.

Bu gerçekleşirse, konu ticari hakların sahibi olarak F1 CEO'su Stefano Domenicali'ye gidecek ve bu süreç birkaç ay sürecek.

Ancak mevcut takımlar, iş modelleri üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle yeni bir takımın gride katılmasına karşılar.

COVID'in vurduğu 2020 sezonu sırasında müzakere edilen mevcut Concorde Anlaşması'na göre, herhangi bir yeni katılımcının 200 milyon dolarlık bir ücret ödemesi gerekiyor.

Mevcut her takım ise, fazladan bir takımın eklenmesi sebebiyle ortaya çıkan para ödülü kayıplarını temsil etmesi beklenen 20 milyon dolar alacaktı.

200 milyon dolar, o dönemde bir takım satın almanın maliyetinden ve özellikle de o dönemde satılan Williams'tan etkilenmişti. Ancak o zamandan beri takımların değerleri hızla arttı ve artık 200 milyon dolarlık bir payın yeterli bir tazminat olmadığını düşünülüyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Motorsport.com'un Andretti'nin katılımının gerçeğe dönüşmeye yaklaşmasıyla ilgili sorusuna, "Bence F1'in ve takımların son yıllarda ayakta kalmasının nedeni birbirimize kenetlenmiş olmamız."

"FIA, FOM ve 10 takım olarak sporu korumamız gerekiyor. Şu anda büyümekte olan bu hassas sporu elimizde tutuyoruz."

"İşte bu nedenle hep birlikte doğru kararların alınması gerekiyor. Ancak tabii ki bu kararları takımlar değil FIA ve F1 alıyor.

"Ancak [FIA başkanı] Mohammed Ben Sulayem ve Stefano'nun F1 için doğru kararları alacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

Michael Andretti on the grid Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

McLaren takım patronu Zak Brown ise tazminat rakamlarının tartışmaya açık bir konu olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Brown, "Bizim görüşümüz değişmedi. Sürecin nasıl ilerleyeceğini bekleyip göreceğiz."

"Söyleyebileceğim tek şey, bir F1 takımının ve bir girişin değerinin beş yıl öncesine göre çok daha fazla olduğu. Sporun değeri çok daha fazla, dolayısıyla bunun tartışılması gerekiyor." dedi.

Haas takım patronu Guenther Steiner da Wolff gibi F1'in doğru kararları vereceğine inandığını söyledi.

Steiner, "Stefan'ın bu konuyu bizim yararımıza olacak şekilde ele alacağından eminim."

"Bunun için FOM'a güveniyoruz ve Zak'in dediği gibi, takımlar şu anda 2020'de Concorde Anlaşması'na karar verirken olduğumuzdan çok daha değerli. O dönemde bazı takımlar burada kalmak için mücadele ediyordu. Ancak piyasa değişti." dedi.

Alfa Romeo takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi de işin mali boyutuna dikkat çekti.

Bravi, "Herhangi bir yeni takımın tüm F1'e bir değer getirmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"Bu nedenle, sadece beş yıllık bir dönem için değil, sağlam bir temeli olan gerçekten uzun vadeli bir proje olmalı."

"Elbette, herhangi bir yeni girişin mevcut takımlar tarafından yapılan tüm yatırımları ve değeri tanıması gerekiyor."

"Zak ve Toto'nun da belirttiği gibi, mevcut takımların değeri son birkaç yılda önemli ölçüde arttı. İşimizi korumamız gerekiyor ancak doğru kararı almaları için FIA ve FOM'a güveniyoruz."

"Bu tür özelliklere sahip yeni takımları memnuniyetle karşılamaya hazırız. Ancak öncelikle uzun vadeli bir perspektifle tüm F1 camiası için en iyisinin ne olduğunu anlamamız gerek." dedi.