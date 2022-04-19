Andretti: "F1'e giriş konusunda hâlâ F1'den yanıt beliyoruz"

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Andretti Global, Formula 1'deki mevcut takımlardan birisini satın alamamasının ardından kendi takımı kurma kararı almıştı.

Fakat F1'e girme kararı alan takımlar belirli şartlarını yerine getirmeli ve 200 milyon dolarlık bir katılım ücreti ödemeli. Bunun dışında F1 ve FIA'yı, spora bir şeyler katabilecekleri konusunda ikna etmeleri gerekiyor.

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, şu etapta yeni bir takım aramadıklarını söyleyerek, Andretti'ye yeşil ışık yakmayacaklarını ima etmişti.

Buna karşılık Andretti'ye henüz olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapılmadı. Andretti, eğer spora girecekse, bunu 2024 yılında yapmayı hedefliyor ve henüz onay almasalar da, F1 projesine yönelik hazırlıklara başlamış durumdalar.

RACER'a konuşan Michael Andretti, "FIA'dan yanıt beklerken arka planda pek çok iş yapıyoruz, buna hazırlanmaya çalışıyoruz çünkü başlamak zorundayız."

Michael Andretti Fotoğraf: Sutton Images

"Bir şansımız olduğunu umarak hazırlık yapıyoruz. Bazı çalışmalar yapmaya başlamalı, FIA'nın F1'e girmemize izin vermesini ummalı ve bunun olması için de dua etmeliyiz." dedi.

Andretti halihazırda IndyCar, IMSA, Formula E, Supercars ve Extreme E'de yer alıyor. Eğer F1'e girme onayı alırlarsa takım fabrikasının İngiltere'de olması bekleniyor ve motor tedariği için Renault ile yapılan bazı görüşmeler var.

Andretti, FIA'dan bekledikleri yanıtla ilgili şöyle dedi: "Şimdiye kadar bir cevap almayı umuyorduk fakat henüz gelmedi. Yine de yakında yanıt almayı umuyoruz."