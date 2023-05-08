Andretti, F1'e giriş için Temmuz ortasına kadar FIA'dan haber bekliyor
Michael Andretti, Formula 1'e giriş için Temmuz ayına kadar FIA'dan yanıt beklediklerini söyledi.
Andretti Cadillac, yılın başında Formula 1'de yarışmayı planladığını açıklamış ve bu konuda gerekli başvuruyu yapmıştı.
Fakat FIA ve F1'in ihale süreci halihazırda devam ediyor. Yakında bu süreç sona erecek ve ardından tarafların şartları yerine getirip getirmediğine bakılacak.
Eğer Formula 1'e uygun bir takım varsa, o zaman kendilerine sporda yer alma fırsatı tanınacak.
Geçen hafta sonu yapılan Miami GP için padoka gelen Andretti projesinin lideri Michael Andretti, FIA'dan yaz ortasına kadar bir yanıt beklediğini söyledi.
Andretti, "Amacımız 2025 yılında Formula 1'de yarışmaya başlamak."
"Hedefimiz bu ve bunun için çabalıyoruz. Takımı toparlama sürecindeyiz."
"Süreç yolunda gidiyor ve bu hafta FIA'ya gerekli tüm belgeleri sunduk."
"Temmuz ortasında bir yanıt almamızı umuyorum. Şimdiden iyi bir ilerleme kaydettik." dedi.
Andretti aylardır F1'e girmek için çabalıyor ancak mevcut F1 takımları, Andretti ve diğer takımların girişine engel olmak için, katılım ücretini yükseltmeye çalışıyorlar.
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