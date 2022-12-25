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Formula 1 Haberler

Andretti, F1'e girebilmesi durumunda Alonso'yu takıma katmak istiyor

Formula 1'e giriş çalışmalarını sürdüren Mario Andretti, deneyimli pilot eksikliğini Fernando Alonso ile kapatmak istiyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Andretti, F1'e girebilmesi durumunda Alonso'yu takıma katmak istiyor
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Geçtiğimiz sene 2024 sezonunda F1'e katılacağını duyuran Andretti ailesi, şu ana kadar takımlardan olumlu bir karşılık alamadı ve ciddi bir ilerleme kaydedemedi.

Aslında ana plan Sauber'i satın almaktı, hatta bu konuda anlaşma dahi sağlanmıştı -ta ki İsviçreli takım imzalar atılmadan kısa süre önce kararından vazgeçene kadar.

Eğer anlaşma gerçekleşseydi, Sauber koltuğunda IndyCar tarihinin en genç yarış galibi Colton Herta'nın oturacağı da neredeyse kesinleşmişti. Takımın spora girebilmesi durumunda yeniden benzer bir yolda gitmesi ve Herta olmasa dahi yetenekli bir Amerikan sürücüyle anlaşması bekleniyor.

Ancak söz konusu pilot olduğunda takım için daha önemli bir konu başlığı da bulunmakta: deneyim. Spora giriş sürecindeki bir takımın iki çaylakla veya iki genç pilotla yarışmak gibi bir risk alması pek olası değil, nitekim bunu 2016'da Renault denemiş ve istediği randımanı alamamıştı. 

Deneyim eksikliğini kapatmak isteyen Andretti, bu amaç için önemli bir ismi gözüne kestirmiş vaziyette: Fernando Alonso!

İspanyol motor sporları platformu SoyMotor.com'un Twitch yayınında konuşan Andretti, "Alonso ile anlaşabilmemiz kesinlikle mümkün!"

"Kendisi ölçülemeyecek denli deneyimli bir isim, dolayısıyla takıma katılması kesinlikle muazzam bir şey olurdu. Bu ihtimali değerlendireceğiz.

"Bence halen en iyi döneminde ve yarışmaya devam etmek istiyor." dedi.

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