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Formula 1 Haberler

Andretti: "F1 takımları, projemizi anlattıktan sonra F1'e girmemize sıcak bakıyor"

Michael Andretti, Andretti Global takımının Formula 1 projesine olan bakış açısının, yaptıkları görüşmelerin ardından olumlu yönde değiştiğini söyledi.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Andretti: "F1 takımları, projemizi anlattıktan sonra F1'e girmemize sıcak bakıyor"
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Michael Andretti, 2021 yılında Formula 1'e dahil olmak adına bazı girişimlerde bulundu. O dönem Alfa Romeo F1'i yöneten Sauber'i devralmak için görüşmelerde bulunan Andretti, bu görüşmelerin başarısız olmasının ardından kendi takımını kurma kararı aldı.

Geçen ay 2024'te F1'e girmek için FIA'ya başvuruda bulunan Andretti, şimdi griddeki 11. takım olmak adına olumlu yanıt almayı bekliyor.

Andretti, spora giriş için 200 milyon dolarlık katılım ücretini ödemeye hazır fakat buna rağmen bazı takımlar Andretti'nin gelişine sıcak bakmıyorlar.

Fakat arka planda hazırlıklarını sürdüren Andretti, o günden beri Formula 1 takımları görüşme halinde ve onlara projelerini anlatıyor. Bu da takımların fikrini değiştirmeye başlamış durumda.

RACER ile yaptığı röportajda Mario Andretti, "İyi olan şu ki, son dönemde birçok takım sahibiyle konuştuk. Hikayemizi duyduktan sonra herkesten destek alıyoruz ve bu da olumlu bir şey."

"Ne kadar ciddi olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Colton Herta'nın yaptığı test de ne kadar ciddi olduğumuz konusunda bir başka önemli örnek daha olacak."

"Formula 1'den bir şeyler götürmek yerine, değerinin artmasına yardımcı olacağız. İşin özünde, takımın seriye gelmesiyle birlikte Formula 1'in değeri artacak ve bu da ödül olarak alacağımız parayı telafi edecek."

"Liberty Media'nın yılda yaklaşık 3 milyar dolar kazandığını düşünüyorum ve projemizin ticari değeri en az 100 milyon dolarsa, herkesin yararına olacak." dedi.

Michael Andretti, Mario Andretti, and Zak Brown, Executive Director, McLaren

Michael Andretti, Mario Andretti, and Zak Brown, Executive Director, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

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