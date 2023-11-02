Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor”

Andretti’nin en erken 2025 yılında gridde olması bekleniyor. FIA, Andretti’nin yarışmasına onay vermişti.

Ancak Andretti’nin F1’de yarışabilmesi için FOM ile anlaşmalar yapması gerekiyor. Serideki diğer takımların gridde fazladan bir takım istememelerinden ötürü kolay olmayacak gibi gözüküyor.

F1’deki mevcut takımlar, ticari gelirlerinin azalmasının yanında tüm işletmelerin değerlerinin olası düşüşünü dile getirdikleri için Andretti’nin F1’e girmesine karşı çıkıyorlar.

Bloomberg Originals’a konuşan Andretti, mevcut takımların katılımlarına itiraz etmelerine şaşırdığını ve ekibinin bu işe uygun olmadığını düşündüklerini öne sürdü.

“Neyin içine girdiğimizin farkındayız. Çok fazla politikanın ve buna benzer şeylerin içine giriyoruz. Ama bu işler böyledir. Biz bununla başa çıkabiliriz.”

“F1’e girmenin bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Ama katılmak için ağırlığımızı ortaya koyacağız. Her şeyden önce bizim bir avuç köylü olduğumuzu ve ne yaptığımızı bilmediğimizi düşünüyorlar.”

“Yarış konusunda tecrübeli olduğumuz için bu konuya herkesten farklı yaklaşabiliriz ve bu da işe yarayabilir.”

Andretti, F1’e girişinin diğer takımlara zarar vereceği argümanına inanmıyor ve aslında şampiyonayı büyütme potansiyeli olduğunu düşünüyor.

“Gride daha fazla otomobil eklemenin spora yardımcı olacağını düşünüyoruz. Evet, pastadan bizde pay alacağız ama alacağımızdan daha fazlasını getireceğimizi düşünüyoruz.”

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Michael Andretti, Mario Andretti, and Zak Brown, Executive Director, McLaren

Andretti, takımının girmeyi planladığı yolun Haas’ın Ferrari ile olan müşteri ilişkisi kurarak katılmasından farklı olacağını düşünüyor.

“Altyapıları yok, kendi otomobillerini üretemiyorlar. Onlar küçük bir Ferrari. Çünkü Ferrari’den alabildikleri her şeyi alıyorlar. Otomobili piste çıkarmak en kolay kısım onlar için.”

“Kendi otomobilimizi yapmak zorundayız. Bu çok büyük bir girişim. Bunun ne kadar zor olduğunu bir görseniz. Muhtemelen 500 sayfalık belge var.”

“IndyCar’da otomobili satın alırsanız hemen piste çıkarabilirsiniz. F1’de ise tamamen sıfırdan bir otomobil inşa etmeniz gerekiyor.”

“Bence gerçek bir Amerikan takımı olmak işte bu; Amerikalı bir pilotumuz var, Amerikada üretilmiş bir otomobil ve bir Amerikan motoruna da sahibiz. Bunun ABD de için büyük bir ilgi yaratacağını düşünüyorum.”

Andretti, F1’in yeşil ışık yakma durumunda ekibinin rekabet edebilecek tecrübeye ve kaynaklara sahip olduğunu da söyledi.

“Henüz o noktada değiliz ama harika bir planımız var. Arkamızda GM ve Cadillac var bu muhteşem bir şey.”

“Dolayısıyla bir gün rekabetçi bir takım olabilmek için her şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım Formula 1’de yarışmak için anlaşmaya varabiliriz. Eğer oraya girebilirsek bu spor için harika olur.” dedi.

FOM’un ticari bir anlaşma yapmayı reddetmesi halinde ne yapacağı sorusuna Andretti: “Hayal kırıklığına uğrayacağımı söyleyebilirim. Ama pes etmeyeceğim. Bir yolunu bulacağım.” cevabını verdi.