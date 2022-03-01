Andretti, F1 planlarıyla ilgili takımlardan gelen olumsuz tepkilere şaşırmış

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Andretti, yakın zamanda 2024'ten itibaren F1'e girmek için FIA'ya başvuruda bulundu ve hazırlıklara başlamak için gelecek aya kadar bir cevap almayı umuyor.

Bazı mevcut F1 takımları, Andretti'nin varlığının son derece olumlu olacağını düşünürken, bazıları da daha şüpheci yaklaşıyor.

Mercedes patronu Toto Wolff ve Red Bull patronu Christian Horner, Andretti'nin hoş karşılanması için F1'e fayda sağlayacağını kanıtlaması gerektiğini söylediler.

Wolff, "Andretti kesinlikle bir isim."

"Ayrıca Amerikan pazarı da önemli. Ancak katılacak her takımın iddialı olması ve değer katması gerekiyor."

"Bu sadece 200 milyon dolar giriş ücreti ödemekle alakalı değil. Bence, F1, FIA ve diğer takımlar için neler yapabileceğini göstermeleri gerekiyor. Spor sadece böyle büyüyebilir." dedi.

Spora girişiyle alakalı yorumlara cevap veren Andretti, Motorsport.com'a, gösterilen yaklaşıma şaşırdığını söyledi.

Andretti, "Gerçekten şaşırdım."

"Bunu halletmenin ve ilerlemenin çok basit olacağını düşünmüştüm. Ancak göründüğü kadarıyla Formula 1'de hiçbir şey böyle yürümüyor."

"Giriş için başvuruda bulunduk ve sadece onaya ihtiyacımız var. Umarım insanlar değerini düşürmediğimizi anlarlar. Toto bunu yaptığımızı söylüyor. Hayır yapmıyoruz."

"İlk olarak, 200 milyon dolar getiriyoruz. İkincisi, sadece Amerikan bir takım ve Amerikan bir sürücü ile burada olan her şeye 100 milyon dolardan fazla ödeyeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman of Andretti Autosport Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Andretti, Alfa Romeo ile devralma anlaşmalarının 11. saatte sonra ermesinin ardından kendi takımı ile giriş yapmayı seçti.

Andretti, orada olanların kabul edilmesi zor bir durum olduğunu söyledi.

Andretti, "Şaka yaptım."

"Oradaydık. Halletmiştik. İmzalamak için bir gün belirlemiştik ve iki gün öncesinde koşulları değiştirdiler."

"Aslında, kontrolün onlarda kalmasını istediler. Ben de, 'Hayır, kontrolü ellerinde tutamazlar.' dedim. Bir anda her şey için veto hakkı talep ettiler. Korkunçtu."

"Çok fazla zaman harcadık. Eğer bunu yapmasaydık, diğer her konuda çok daha ilerlemiş olurduk." dedi.

Amerikalı ayrıca, Haas'ın satın alınması konusunda da takım sahibi Gene Haas ile görüştü ancak teklifleri başarısız sonuçlandı.

Andretti, "Gene Haas satmadı. Beş ya da altı kez sorum." diye ekledi.