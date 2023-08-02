Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

Andretti, yeni dönemde Formula 1'e giriş yapmak içni FIA'ya başvuruda bulundu ve yakında bu başvurunun kabul görmesi bekleniyor.

Andretti'nin ardında Cadillac olması, Amerikalı ekibin Formula 1'e gelişinin önünü açıyor fakat bazı takımlar henüz bu gelişi desteklemiyorlar.

Arka planda bunlar olurken, Andretti de kendi Formula 1 projesi üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

Şu anda Andretti'nin Formula 1 araçlarını tasarlamayı ve monte etmeyi planladığı Indiana'daki takım fabrikasının inşası tüm hızıyla devam ediyor.

Andretti, Speedweek'e şöyle dedi: "Proje yöneticilerimiz beni gelişmelerden haberdar ediyor."

"Indiana'daki yeni fabrikanın inşası programa uygun şekilde devam ediyor. Eski fabrikadan 2024 yılı sonunda taşınabilmeyi umuyoruz."

Michael Andretti, Owner, Avalanche Andretti Formula E, Roger Griffiths, Team Principal, Avalanche Andretti Formula E celebrate championship victory Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Çok fazla yatırım yapıyoruz; Tüm Kuzey Amerika projelerimizi ve Formula 1 takımını tek bir çatı altında toplamak istiyoruz. İlk aracımız Avrupa'da üretilecek, ancak daha sonra tüm üretim Amerika'ya taşınacak. Amerika'da Formula 1 aracı üreten ilk şirket biz olacağız."

"FIA'nın kararı konusunda iyimserim. Önümüzdeki birkaç hafta içinde kararı açıklayacaklarını ümit ediyorum."

"Her halükarda hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Takımda şu anda 25 çalışanımız var ve bu sayı her geçen gün artıyor. Cadillac'ta da işe ciddi şekilde dahil oluyor." dedi.

Michael Andretti, takımına çağırmayı düşündüğü isimler olarak Colton Herta ve Alex Palou'nun isimlerini verdi.

"Alex ve Colton'un Formula 1 için hazır olduğuna dair en ufak bir şüphem yok. Onları şu anda direksiyona geçirebilirim."

"Colton'un geçmişteki takım arkadaşlarından biri Lando Norris'ti ve performansları aynıydı. Lando'nun Formula 1'deki sonuçlarına bakınca Colton'ın neler yapabileceğini anlıyorsunuz."