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Formula 1 Haberler

Andretti: "En azından projemizde neyin yanlış olduğunu söylemeliler"

Mario Andretti, neden Formula 1'e girme tekliflerine soğuk bakıldığı konusunda bir cevap almak istediklerini söyledi.

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Andretti: "En azından projemizde neyin yanlış olduğunu söylemeliler"
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F1'in efsane isimlerinden Mario Andretti'nin sahibi olduğu Andretti Global, 2024 yılında Formula 1'e girebilmek adına gerekli başvurularda bulundu ve artık FIA'dan resmi onayı bekliyor.

Ancak F1 ve FIA, bu onayı vermedikleri gibi, başvuruyu da reddetmiyorlar. Hal böyle olunca Andretti için durum iyice karmaşık bir hal alıyor.

Macaristan GP hafta sonunda Toto Wolff, Audi veya Porsche'nin gelişinin Andretti'den daha değerli olduğunu dile getirmişti.

Fakat 1978'de dünya şampiyonu Mario Andretti, Motorlat'ın İspanyol versiyonuyla yaptığı röportajda, açıklamaya tepki gösterdi.

Andretti, “Michael en az beş yıldır bu proje üzerinde çalışıyor. Yarış projesini geliştiriyor ve hatta kendisini Avustralya'ya kadar genişletti."

"Hepimiz gibi o da yarışlarla yaşıyor ve bununla hayat buluyor. Neden onu Formula 1'i almıyorsunuz ki?"

Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman Andretti Autosport

Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman Andretti Autosport

Fotoğraf: Andreas Beil

"Gene Haas başardı ama onun her şeyiyle yarış için yaşadığı söylenemez. Oysa biz gerçek yarışçılarız. Michael'ın güvenilir bir finansal desteği var, onunla ciddi ve yetenekli insanlar çalışıyor. Uzun vadeli bir proje için her şey hazır."

"Şimdi bir dirençle karşılaşıyoruz ve bu çok sinir bozucu. Vazgeçecek miyiz? Hayır. Formula 1'de bir yeri hak ettiğimizi düşünüyorum."

"Audi nereye giderse gitsin memnuniyetle kabul edileceğini biliyorum, bu konuda hiçbir sorun yok. Fakat bence Audi yeni bir takım kurmayacak. Bana öyle geliyor ki, motor tedarikçisi olmak adına griddeki en iyi takımlardan biriyle birleşmeyi planlıyorlar."

"Size nedenini söyleyeceğim: Yatırımın karşılığını almak bu şekilde daha kolay. Eğer bir takım kazanıyorsa, bu aynı zamanda motor üreticisinin de başarısıdır. Kazanamıyorsa, takımın kendisi suçlanır. Bu hep böyleydi ve sorun değil."

"Sorun, otomobil üreticilerinin gelip gitmesi. Oysa biz ayrılmayacağız, kalıcı olmaya geliyoruz. Otomobil üreticileri, bizim gibi spora bağımlı değiller. Yarış bizim hayatımız, bunun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Neden bu fırsat reddediliyor ki? Niyetlerimiz çok ciddi."

"Projemizde tam olarak neyin uymadığını bize açıklamalarını istiyoruz, belki o zaman bunu düzeltebiliriz. Neyin yanlış olduğu konusunda net olmalılar." dedi.

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