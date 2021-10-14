Andretti: "Doğru zamanda doğru F1 fırsatı için bekliyoruz"

Bu ayın başlarında, 1978 F1 dünya şampiyonu Mario Andretti'nin oğlu olan Michael Andretti'nin bir Formula 1 takımı almayı düşündüğüne dair dedikodular çıktı. Bu takım ise Alfa Romeo.

The Race'e göre eski Formula 1 sürücüsü Amerikalı, Alfa Romeo Racing'in %80'lik mülkiyetini alabilir ve takımın yönetimine gelebilir.

Böyle bir durumda ise, şu an F1'de boş olan tek koltuk olan, Valtteri Bottas'ın yanındaki ikinci Alfa Romeo koltuğu, IndyCar'da Andretti adına yarışan genç pilot Colton Herta'ya gidebilir.

Herta'nın ana sponsoru Gainbridge, Andretti Autosport'un, bir Formula 1 takımını alması durumunda onlara katılabilir.

Racer'a konuşan Andretti, F1'e katılma fırsatının inanılmaz bir şey olacağını, ancak bunun olmasının önünde uzun bir yol olduğunu söyledi.

Şu ana kadar Andretti Autosport kartlarını göstermeden oyunu oynuyor; Andretti Motorsport, motor sporlarında olan potansiyel yatırımlara her zaman açık olduklarını ve yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Autoweek'e konuşan bir Andretti sözcüsü, "Michael'ın Formula 1'de olma isteği bir sır değil."

"Onun kanında yarışmak var ve takım, seneler boyunca pek çok farklı fırsatı gözden geçirdi - bu gerek NASCAR olsun, gerek spor araçlar olsun, gerek F1 olsun."

"Doğru fırsat geldiği takdirde bunu pür dikkat şekilde inceleriz. Ancak o ana kadar herhangi bir yeni gelişme yok." dedi.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur ise, çıkan dedikodular hakkında sorulan soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Vasseur, "Bir şey söyleyemem çünkü dürüst olmak gerekirse bu benim etkinliğimde olan bir şey değil." dedi.