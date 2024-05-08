Andretti Cadillac'ın spora girişini reddeden Formula 1 hakkında soruşturma başlatıldı

Mario Andretti'nin Capitol Hill'de yaptığı ziyaretin üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen, Cumhuriyetçi Jim Jordan, Andretti'nin Formula 1 hayalini suya düşüren karar sürecinin açıklanması için Formula 1'in sahiplerine yazı gönderdi.

Amerikan televizyon ve radyo yayımcısı NBC, Jim Jordan'dan elde ettiği bir yazıyı yayımladı. Bu yazı, Andretti'nin Formula 1'e katılım talebinin Formula 1 tarafından reddedilmesiyle ilgili belge ve bilgileri içeriyor.

Liberty Media CEO'su Greg Maffei ve Formula 1 CEO'su Stefano Dominacali'ye gönderildiğini öğrendiğimiz yazıda Jordan, yasadışı tekelci davranışın gerçekleşmediğinden emin olmak istiyor.

Jordan yazısında, "Yargı Komitesi, federal rekabet yasalarının tekelciliğe ve ticareti haksızca sınırlayan uygulamalara karşı koruma sağladığını incelemekten sorumludur."

"Formula 1 gibi spor ligleri, ürünün ortaya çıkartılabilmesi için bir dereceye kadar gizli anlaşmaların gerekli olduğu, antitröst hukukunun dikkate değer bir alanında faaliyet göstermektedir."

"Ancak, bir spor ligi kurallarından ve uygulamalarından, rekabeti veya tüketicilerin ürüne ilgisini azaltacak bir şekilde saparsa, bu iş birliği anti rekabetçi bir davranış olarak değerlendirilebilir." diye belirtti.

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Jim Jordan, Formula 1'in Ocak ayında Andretti'nin Formula 1'e katılma talebini reddedişi hakkında sunduğu açıklamaların bazılarını kabul etmediğini de belirtti.

Jordan yazısında ayrıca, "Andretti Cadillac'ın katılımı için öne sürülen bahaneler keyfi, ve Andretti'nin Formula 1'de yarışmaya uygunluğu ile alakasız görünüyor."

"Örneğin, Formula 1, yeni bir takımın Formula 1'e ancak podyum için mücadele ederek ve yarışlar kazanarak değer katabileceğini iddia etti.

"Ancak FIA daha öncesinde Andretti Cadillac'ın mevcut takımlarla yarışma konusundaki tekniksel yeterliliğini analiz edip onaylamıştı ve Formula 1'de yer alan bir çoğu takım, Formula 1'in 'Podyum mücadelesi ve yarış galibiyetleri" için düzenli rekabet etme standardını karşılamıyor."

"Ayrıca Formula 1 Andretti Cadillac'ı mevcut bir motor üreticisini kullanmaya çalışmakla suçladı çünkü bu Formula 1'e göre bu durum 'Formula 1'in itibarına zarar verebilir'. Aynı zamanda Formula 1, Andretti Cadillac'ın ilk sezonunda General Motors tarafından üretilecek yeni bir motorla yarışmasının takım için zor olacağını da belirtti."

"Formula 1'de çelişki olamaz. FIA başkanı Muhammed Ben Sulayem'in de açıkladığı gibi, Andretti Cadillac'ın reddedilmesi sadece parayla ilgili." diye belirtti.

Komite ayrıca, 11.takımın mevcut takımların çıkarlarına zarar vereceği ile ilgili öne sürülen argümanların anti rekabetçi davranışlara işaret ettiğini düşündü.

Yargı Komitesi: "Zayıf takımlar Formula 1 tüketicilerinin zararına olacak şekilde rekabetten korunmak istiyor ve Formula 1'e katılacak ek bir takımın sponsorluklar ve para ödülü için rekabeti arttıracağını düşünüyor."

"Eğer Formula 1 başarısız takımları korumak adına rekabeti engellemek ve F1 severlere zarar vermek zorundaysa, tüm Formula 1 modeli bozulmuş olabilir ve Formula 1, rekabete aykırı davranışları sürdürmek için bir spor liginin arkasına saklanamaz."

"Andretti Cadillac'ın Formula 1'e girişinin 1 yıl bile geciktirilmesi, başarısız takımların yararına olacakken, F1 severlerin zararına olacaktır." diye açıklamalarda bulundu.

Jim Jordan, komitenin konuyu araştırmasına yardımcı olmak için Formula 1'den olayların geçmişi hakkında belgeler ve brifingler talep etti.

Jordan, yeni takım olarak katılma başvurularının ve Andretti'nin değerlendirilme süreciyle ilgili tüm belgeleri talep etti. Ayrıca Formula 1'in 31 Ocak'ta Andretti'nin yapmış olduğu katılım başvurusunu reddetme kararına ilişkin tüm belgeleri de talep etti.

Jordan bunun yanı sıra, Formula 1 ile mevcut 10 takım arasında yeni takım girişleri ile ilgili tüm belgeleri, Concorde Anlaşması'ndaki yeni takım giriş ücreti hakkındaki bilgileri talep etti.

Ayrıca Jim Jordan en geç 21 Mayıs'a kadar bir brifing talebinde bulundu.

Geçen hafta birkaç kongre üyesi Formula 1'e Andretti kararıyla ilgili cevapları ve Formula 1'in eylemlerinin ABD yasalarına aykırı olabilecek "piyasa rekabetinde haksız kısıtlamalar" getirip getirmediğini soran bir mektup yazdı.

Geçtiğimiz hafta ABD Kongre Binası dışında düzenlenen basın toplantısında konuşan Andretti, "Bizden istenen her şeyi yaptık. Formula 1 kariyerim boyunca ABD'yi gururla temsil ettim. En gururlu anlarım podyumun en üst basamağında Amerikan Marşı çalarken yaşanan anlardı." dedi.

Formula 1, Motorsport.com tarafından konuyla ilgili görüşlerine başvurulduğunda yorum yapmayı reddetti.