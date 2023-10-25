F1, General Motors'un Andretti ile olan anlaşmasını bozmasını mı istiyor?
Andretti tartışmaları, FIA’nın onayı alındığından beri artmaya devam ediyor. Projenin geleceğinin hala belirsiz olması sayısız tartışmayı da beraberinde getiriyor.
Andretti ailesinin gride katılma girişimleri, Formula 1’in pist içi aksiyonu dışında konuşulmaya devam eden en önemli konu olmaya devam ediyor.
General Motors markası Cadillac ve FIA desteğine karşı Formula 1, Andretti-Cadillac’ın Formula 1’deki on birinci takım olması fikrine soğuk bakıyor.
FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1’in General Motors konusunda kafasının karışık olduğunu söyledi. Özellikle de Formula 1’in ABD’deki popülerliğini arttırıp takvime üç yarışla girdiği, ikonik Amerikan markası Andretti’nin güç kazandığı bu dönemde Sulayem’in bu düşüncesi dikkatleri çekti.
Diğer yandan Red Bull takım patronu Christian Horner, kısa bir süre önce General Motors’un Formula 1’e kendi güç üniteleriyle girmesinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Tartışmalar devam ederken sürecin Andretti için iyi mi yoksa kötü mü sonuçlanacağı ise bilinmiyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Michael Andretti
APNews’in üç farklı gizli kaynaktan aldığı bilgiye göre, Formula 1 yönetimi, General Motors’un Andretti’den ayrılmasını istiyor. Ayrılmasını istemesinin sebebi olarak Amerikan takımın gride katılmasında engellerle karşılaşmasının etkili olduğu düşünülüyor.
Amerika Grand Prix öncesinde takım patronları Toto Wolff, Zak Brown, Guenther Steiner ve Mike Krack’a Andretti’nin gride katılımıyla ilgili sorular soruldu. Soruların odağında mevcut takımların Andretti’yi istememesinin Michael Andretti tarafından kişisel bulunması meselesi vardı. Takım patronlarına Michael Andretti’nin bu açıklamasıyla ilgili ne düşündüğü, aralarında bir husumet olup olmadığı soruldu.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Andretti’nin Formula 1’e girişine karşı en çok ses çıkaran takım patronlarından biri oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde APNews, Wolff’ün 2023 Miami GP’ öncesinde 1978 Formula 1 Dünya Şampiyonu Mario Andretti ile görüştüğünü iddia etmişti. Ancak Wolff bu iddiaları reddetmişti.
Wolff, Michael Andretti ile ilgili soruları şöyle yanıtladı: “Michael’i tanımıyorum. Ancak babası Mario Andretti bence harika bir kariyere sahip. Formula 1’in en büyük isimlerinden biri.”
Fotoğraf: Motorsport Images
Mario Andretti, Ferrari 126C2
“Formula E’yi kazanan bir Amerikan yarış takımı olarak Andretti çok iyi bir iş çıkartıyor.”
“Aramızda herhangi bir husumet yok. Bir kişiyle tanışmadıysanız, ona kişisel bir kin besleyemezsiniz.”
McLaren takım patronu Zac Brown, Michael Andretti ile iyi arkadaş olduklarını ve aralarında bir husumet olmadığını belirtti.
Aston Martin takım patronu Mike Krack ise Michael Andretti ile ilgili ancak iyi şeyler söyleyebileceğini ve daha önce BMW’nin bir parçası olarak Formula E’de birlikte çalıştıklarını söyledi.
Mevcut takımlar, Andretti-Cadillac’ın para ödüllerinde pastanın dilimlerinin daha küçüleceğini iddia etmekte ve 11. takıma karşı çıkmakta kararlı. Andretti ise Formula 1’in gelir havuzuna katkıda bulunacakları iddialarını sürdürüyor.
FIA Başkanı Ben Sulayem ise tüm bu 11. takım tartışmalarının temelinde para olduğunu düşündüğünü APNews’e verdiği röportajda şöyle açıkladı: “Her şey parayla ilgili. Sadece ama sadece parayla ilgili.”
“Olay bundan ibaret. Parayı paylaşmak istemiyorlar.”
Ayrıca APNews’in iddialarına göre, Formula 1 yönetimi, ticari haklarının sahibi Liberty Media ve Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, FIA’dan onay aldıklarından beri Andretti’yi görmezden geliyor.
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