Andretti: "Cadillac, Formula 1'e ne katacağımız konusunda güzel bir cevap"
Michael Andretti, Formula 1'e girerken yanlarında Cadillac gibi bir üreticiyi getirmelerinin, kendilerinden şüphe duyanlara güzel bir cevap olacağı görüşünde.
Michael Andretti, 2022'nin başında Formula 1'e girmeyi planladıklarını açıklamıştı ve o dönem ortada sadece "Andretti Global" projesi vardı.
Bu projeye göre takım, 2024'te spora girmeyi hedefliyordu ve Renault'nun güç ünitesini kullanacaktı. Ancak takımların çoğu, Andretti'nin spora hiçbir şey katamayacağını, aksine F1'deki mevcut sistemi bozacağını söylüyordu.
Ancak Perşembe günü itibariyle Andretti'nin Cadillac ile ortaklık kurduğu ve Formula 1'e Amerikalı üreticiyle katılmayı planladığı duyuruldu.
Andretti ve General Motors, FIA'nın ilgi beyan sürecini başlatmasının ardından planlarını resmen açıkladılar. Eğer F1 onay verirse, takımın adı Andretti Cadillac olacak.
Ortada şimdilik birçok soru işareti var. Bunlardan ilki Andretti'nin ne zaman spora adım atacağı gibi görünüyor.
Konu hakkında konuşan Michael Andretti, "Henüz tam olarak ne zaman spora gireceğimizi bilmiyoruz. Her şey ilgi beyanına, bunun ne kadar süreceğine ve o noktada nerede olduğumuza bağlı olacak. Fakat pistte olmanın mantıklı olduğunu düşündüğümüz anda yarışmaya başlayacağız."
"Mohammed Ben Sulayem'in hevesi bu konuda yardım ediyor. Sonuçta bu hâlâ bir FIA serisi ve başkan kesinlikle gridde 11. takım olmasını istediğini gösterdi."
"O da bir yarışçı ve bunun serinin kendisi için öneminin farkında."
"Özellikle Cadillac ile olan ortaklığımız sayesinde tüm kriterlere uyduğumuzdan ve yakında gridde yer alma konusunda çok iyi bir şansımız olduğundan eminiz." dedi.
Diğer takımlar, Andretti'nin projesinin değerini sorguluyorlardı.
GM ile ortaklığın anlaşma şansını artırıp artırmadığı sorusuna Andretti, "Evet, kesinlikle öyle. En önemli sorulardan birisi Andretti'nin ne getireceğiydi."
"Biz Formula 1'e General Motors ve Cadillac gibi dünyanın en büyük üreticilerinden birini getiriyoruz. Kontrol etmediğimiz tek nokta buydu ve şimdi bunu da yaptık."
"Formula 1'e muazzam bir destek getireceğimize inanıyorum."
"Şunu da söylemek isterim, GM'nin sahip olduğu kabiliyet herhangi bir Formula 1 takımıyla aynı seviyede. Bu yüzden çok heyecanlıyız." cevabını verdi.
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