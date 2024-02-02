Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı

Andretti Cadillac'ın Formula 1'e giriş başvurusunun FIA tarafından onaylanmasından dört ay sonra F1, bu başvuruyu reddettiğini açıkladı.

FOM, çoğu gözlemcinin F1'in ele almasını beklediği ticari konuların çok ötesinde, Andretti başvurusunun neden kabul edilmediğini çeşitli nedenlerle sıraladı.

F1'in temel iddialarından birisi, takımın 2025 için mevcut düzenlemelere göre üretilmiş bir araçla giriş yapmayı planlayarak çiğneyebileceğinden fazlasını ısırdığını ve ardından 2026'da yürürlüğe girecek çok farklı kurallar için başka bir araç tasarlamak zorunda kalacağını düşünmesiydi.

F1, "Yeni bir başvuru sahibinin 2025 yılında kabul edilmesi için bir temel olduğuna inanmıyoruz, çünkü bu, yeni bir katılımcının ilk iki yılında tamamen farklı iki araç inşa etmesini gerektirecektir."

"Başvuru sahibinin bunu yapmayı önermesi, söz konusu mücadelenin kapsamı hakkındaki anlayışlarını sorgulamamız için bize neden veriyor." dedi.

Andretti şimdiye kadar zaman çizelgesinin izin vermesi halinde 2025'te yarışa katılmaya hazır olduğunu belirtmişti ancak takım Cuma günü yaptığı açıklamada, uzun giriş süreci nedeniyle 2026'da yarışa katılmaya odaklandığını doğruladı. Bu da F1'in en önemli argümanlarından birini geçersiz kıldı.

Takım yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Andretti Cadillac, yaklaşık bir yıl önce FIA ilgi beyanı sürecine girdiğinde, tercih edilen ilk katılım yılı 2025 olarak belirtilmişti."

"FIA başvurumuzu onayladı, ancak katılımın 2025 ya da 2026 olması konusunda herhangi bir sınırlama getirmedi."

"Andretti Cadillac aylardır 2026 yılını giriş yılı olarak kabul ederek faaliyetlerini sürdürüyor."

"Teknik açıdan 2025'in hâlâ başvurunun bir parçası olması, bu sürecin uzunluğunun bir sonucudur."

Michael Andretti Fotoğraf: Mark Sutton

F1, görünüşe göre bir başka zarar verici ifşaatta daha bulundu.

Açıklamada, "Başvuru sahibinin yanıtlarını kendi değerlendirmelerimizle birlikte ele alma fırsatı bulduktan sonra, başvuru sahibine 12 Aralık 2023 tarihinde bir mektup yazarak başvurusunu sunması için ofislerimizde yüz yüze bir toplantıya davet ettik, ancak başvuru sahibi bu teklifimizi kabul etmedi." denildi.

Bu iddia, takımının F1 ile ilişki kurma isteğini sorguluyor gibi görünse de Andretti Cadillac bu davetten haberdar olmadığını savundu.

F1 açıklaması yayınlandıktan sonra, takımın IT personeli, CEO Stefano Domenicali tarafından değil de bir F1 çalışanı tarafından gönderilen e-postayı Michael Andretti'nin spam klasöründe bulmuş.

Takımdan verilen cevapta, "Toplantı teklifinin yapıldığından haberimiz yoktu ve Formula 1 Yönetimi ile yapılacak bir toplantıyı reddetmeyeceğiz."

"Ticari konuları görüşmek üzere yüz yüze bir toplantı Andretti Cadillac için büyük önem taşımaktadır ve taşımaya devam edecektir."

"Formula 1 Yönetimi ile görüşme fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz ve kendilerine ilgimizi teyit eden bir mektup yazdık." denildi.

Takım ayrıca Çarşamba günü yayınladığı ilk yanıtta yer alan mesajı tekrarlayarak şunları kaydetti: "Çalışmalarımız hızla devam ediyor."